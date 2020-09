Huế: Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, cây xanh bật gốc la liệt sau bão số 5

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (tên quốc tế là Noul) nên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế xuất hiện mưa lớn kéo dài và gió mạnh khiến cho nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh gãy đổ bật gốc la liệt ở nhiều địa phương.

Một bảng quảng cáo rất lớn ở thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đổ sập trên vỉa hè.

Ghi nhận của PV sáng nay (18/9), nhiều cây xanh gãy cành, đổ ngã chắn ngang đường trên nhiều tuyến đường trong TP Huế như Lê Lợi, Đống Đa, Bến Nghé, 23/8, Nguyễn Huệ và thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang)…

Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã di dời sơ tán 6.264 hộ với 19.367 nhân khẩu đến nơi an toàn. Gió quét qua ở các vùng trũng ven biển khiến 1.664 ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, 1 người tử vong ở xã Phong Thu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do bị cây đổ trúng và bị thương 23 người (2 người bị thương nặng).

Lực lượng CSGT cắt dọn dẹp cây xanh đổ chắn ngang đường Đống Đa (TP Huế).

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khôi phục lại nhà cửa, dọn dẹp cây xanh trên các tuyến đường.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, hồi 10h sáng nay (18/9), cơn bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế với sức gió cấp 6 - 7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Cây xanh gẫy cành trên đường Bến Nghé (TP Huế).

Cây xanh cổ thụ trên đường 23/8 (TP Huế) gãy cành lớn.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông qua lại sau khi cây xanh trên đường Lê Lợi (TP Huế). Nhiều cây xanh gãy cành và bật gốc trên đường Nguyễn Huệ (TP Huế). Đường Phạm Văn Đồng (TP Huế) có nhiều cây xanh bị bật gốc, đổ ngang đường. Cây xanh bật gốc trên đường Bến Nghé, TP Huế.

Cây gãy đổ la liệt trên cầu Vỹ Dạ.

Nhà bị tốc mái.

Một ngôi nhà bị bay hết phần mái.

Nạn nhân bị cây đổ đè trúng tử vong ở xã Phong Thu.

