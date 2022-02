Hiện trường đám cháy giữa trưa rằm tháng Giêng ở Hà Nội

Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhiều nhà hàng ăn uống, cửa hàng, công ty trên phố Nguyễn Xiển (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng CBCS đến hiện trường tham gia dập lửa.

Khói lửa bao trùm đường điện 110KV, người dân hoảng loạn bỏ chạy Ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm những tiếng nổ, nghi phát ra từ một nhà hàng nằm ở vị trí khó tiếp cận trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã huy động 10 xe cứu hỏa đến hiện trường để xử lý vụ cháy.

Khoảng 11h trưa 15/2 (ngày Rằm tháng Giêng), người dân và người đi đường phát hiện đám cháy lớn xảy ra từ một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) cùng với đó là cột khói đen bốc cao hàng chục mét nên đã nhanh chóng điện báo cho lực lượng chức năng.

Ngọn lửa lớn sau đó đã cháy lan sang một số cửa hàng kinh doanh bên cạnh. Người dân và người đi đường đã cùng nhau di chuyển đồ đạc của các cửa hàng lân cận ra bên ngoài để giảm thiểu thiệt hại do đám cháy.

Hiện trường đám cháy nhìn từ trên cao.

Chỉ huy trực tiếp tại hiện trường vụ cháy, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, sau khi nhận được tin cháy, các đơn vị đã huy động hơn 10 xe chữa cháy của công an quận Thanh Xuân, Trường đại học Phòng cháy chữa cháy và Trung tâm phòng cháy chữa cháy tới hiện trường để dập lửa. Bước đầu, lực lượng chữa cháy xác định may mắn không có người bị kẹt lại trong đám cháy. Tuy nhiên, hiện trường vụ cháy tương đối nguy hiểm do nằm ngay dưới đường điện cao thế 110kV.

Xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS Cảnh sát PCCC đã được huy động đến hiện trường tổ chức khoảnh vùng, ngăn cháy lan và tiến hành dập lửa.

Nhân viên điện lực kiểm tra an toàn đường điện cao thế 110KV.

Cảnh sát PCCC & CNCH nhanh chóng triển khai đội hình với trang thiết bị dập lửa.

Lính cứu hỏa bên trong hiện trường vụ cháy.

Khoảng 12h30, đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng vẫn có rất nhiều khói bốc ra từ hiện trường.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Cán bộ Cảnh sát PCCC uống nước giảm nhiệt sau khi từ hiện trường đi ra.

CSGT phân luồng để tránh ùn tắc qua khu vực xảy ra cháy.

Theo cand.com.vn