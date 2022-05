Hàng nghìn phương tiện “chôn chân” tại cổng sân bay Tân Sơn Nhất vì… phần mềm thu phí bị trục trặc

Phần mềm thu phí bất ngờ bị trục trặc, nhân viên phải thu phí thủ công nên mất nhiều thời gian hơn khiến hàng nghìn phương tiện phải đứng “chôn chân”, giao thông ùn tắc kéo dài tại khu vực cổng sân bay.

Chiều ngày 21/5, khu vực cổng sân bay Tân Sơn Nhất và tuyến đường Trường Sơn, Bạch Đằng kết nối ra kết nối với sân bay đã xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

Tình trạng kẹt xe bắt đầu từ khoảng 14h và kéo dài gần 17h mới giảm dần. Hàng nhìn ô tô và xe máy đứng "chôn chân" trước cổng ra vào sân bay khiến nhiều hành khách rất mệt mỏi. Do kẹt xe nghiêm trọng trước cổng sân bay nên nhiều hành khách không thể đi ô tô hay xe máy vào trong phải xuống đi bộ.

Cổng sân bay hỗn loạn các phương tiện kéo theo dòng xe phía sau chịu cảnh ùn ứ lan qua đường Bạch Đằng và Trường Sơn.

Trong khi đó tại khu vực đường nội bộ dẫn vào bãi giữ xe TCP, ô tô "chôn chân" kín 2 hàng dài, khiến xe máy không thể di chuyển vào gửi xe. Nhiều xe máy phải len lỏi giữa hai dòng ô tô để vào nhà xe.

Tương tự, trên cầu vượt vào ga quốc nội cũng có rất nhiều ô tô xếp hàng dài, làm ảnh hưởng đến ô tô vào ga quốc tế.

Đường Bạch Đằng hướng vào sân bay bị kẹt xe nghiêm trọng

Các phương tiện gần như đứng yên trước cổng sân bay vì bên trong cũng đang chật kín ô tô và xe máy

Anh Trần Hoàng Danh (tài xế ô tô công nghệ) cho biết thời điểm xe công nghệ đến sân bay đông, hệ thống tính điện tử bị lỗi kỹ thuật khiến phương tiện dồn ứ và lan ra các tuyến đường nội bộ lẫn bên ngoài sân bay.

"Do hệ thống bị lỗi, nhiều tài xế ở phía sau chờ lâu liên tục bấm còi inh ỏi và đề nghị xả trạm nhưng không được, khiến kẹt xe càng kéo dài", anh Danh nói.

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, nguyên nhân gây kẹt xe trước cổng sân bay chiều nay là do tại nhà xe TCP phần mềm tính tiền và thu phí trục trặc kỹ thuật nên phải xử lý thủ công. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng an ninh hàng không và đồn công an hỗ trợ xử lý, điều xe trên cầu vượt vào ga quốc tế và điều tiết sang ga quốc nội đón khách. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng tích cực hỗ trợ điều tiết giao thông bên ngoài cổng sân bay.

Đến cuối buổi chiều, sự cố kỹ thuật phần mềm tính tiền và thu phí tại nhà giữ xe TCP được khắc phục giao thông mới ổn định trở lại.

Phương tiện ùn ứ trên đường Bạch Đằng lúc trời đang mưa nhỏ

Hành khách vào sân bay phải xuống xe đi bộ

Làn đường ô tô vào trạm thu phí và nhà xe TCP chật kín phương tiện nối đuôi nhau

Ô tô đứng "chôn chân" tại cổng sân bay

Do cổng sân bay giao thông rối loạn nên kéo theo đường Bạch Đằng cũng kẹt xe kéo dài gần đến công viên Gia Định

Ô tô vào sân bay gần như "bất lực" vì kẹt xe

Nhiều hành khách và xe công nghệ vào sân bay đều đứng "chôn chân"

Xe ôm công nghệ chở khách vào sân bay cũng bị mắc kẹt tại cổng

Ô tô nối đuôi nhau nhúc nhích vào sân bay

Một số ô tô công nghệ không thể vào được bên trong do kẹt xe nên quay đầu, huỷ chuyến

Kẹt xe từ trên cầu vượt Trường Sơn đến đường nội bộ sân bay

Ô tô đứng chôn chân trên cầu vượt hướng vào ga quốc nội

Kẹt xe không thể nhúc nhích tại cổng ra vào sân bay

Tài xế mở cửa ô tô ra xem tình hình khi đứng "chôn chân" trên cầu vượt Trường Sơn

