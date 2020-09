Vợ chồng cùng “sa lưới” trong chuyên án triệt xóa đường dây lô đề, cá độ bóng đá

Chiều 15/9, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa triệt xóa đường đây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gần 3 tỷ đồng, bắt giữ 11 đối tượng.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xác định tình hình tội phạm cờ bạc trên địa bàn diễn biến phức tạp, Công an huyện Đại Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa một đường dây đánh bạc.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, rạng sáng 6/9, nhận định “thời cơ đã chín muồi”, Ban chuyên án quyết định phá án. Nhiều mũi trinh sát tiến hành khám xét nơi ở, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Quang (SN 1984), Nguyễn Hoài An (vợ Quang, SN 1983, cùng trú thôn Trường An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc), Nguyễn Khôi Nguyên (SN 1983, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cùng 8 đối tượng khác.

Tang vật thu giữ gồm 2 ôtô, 14 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 10 triệu đồng.

Tang vật của vụ án

Qua điều tra xác định, 3 đối tượng Quang, An và Nguyên đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận lô đề và cá độ bóng đá qua mạng internet, 8 đối tượng còn lại thực hiện hành vi đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch hành vi cá độ bóng đá hơn 2,3 tỷ đồng và số đề là hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can, chuyển tạm giam 10 đối tượng, riêng An đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Sơn Tùng