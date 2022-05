Hà Tĩnh: Huy động hàng trăm chiến sĩ truy bắt kẻ tâm thần chém trọng thương người khuyết tật

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt thành công đối tượng Đàm Minh Quang (22 tuổi, trú tại thôn Đại Hải, xã Thạch Hải) do “chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích”.

Sau hơn một ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Đàm Minh Quang đang lẩn trốn ở núi Đỉnh Tân (xã Đỉnh Bàn), cách nhà khoảng 4km. (Ảnh: Công an Thạch Hà)

Nguồn tin riêng của PV Infonet cho hay, vào tối 25/4, Trần Văn Mạnh (39 tuổi, trú thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) cùng nhiều thanh niên (trong đó có Đàm Văn Vũ, anh trai của Đàm Minh Quang) đi chơi và ăn cháo đêm tại một đám cưới trên địa bàn. Tiệc tan, ai về nhà nấy đi ngủ.

Khoảng 1h30 ngày 26/4, Trần Văn Mạnh lại xách thêm mấy lon bia đến nhà Đàm Minh Quang (SN 2000, trú cùng thôn) để uống tiếp. Tại đây, giữa Mạnh và Quang xảy ra xích mích rồi dẫn đến xô xát nên Đàm Văn Vũ (anh trai của Đàm Minh Quang) phải đưa Mạnh về. Lo sợ cho sự an nguy của mẹ ở nhà nên Vũ đã đến báo Công an xã Thạch Hải.

Nhận được thông tin, một chiến sĩ công an xã liền lấy xe máy công vụ đi tuần tra, khi ra đến ngã tư biển thì gặp Quang. Từ trước đến nay, mỗi lần được công an nhắc nhở thì Quang đều nghe lời, tuy nhiên lần này lại khác. Khi phát hiện công an thì Quang xông đến, dùng dao và ống tuýp tấn công rồi cướp xe máy bỏ chạy.

Ngay sau đó, Công an xã Thạch Hải đã gọi thêm thôn trưởng đến tại Nhà văn hoá thôn Đại Hải để bàn phương án vây bắt. Sau vài chục phút bàn bạc, cả nhóm (có cả Đàm Văn Vũ) để xe máy lại đây rồi kín đáo tiếp cận nhà Quang để nắm bắt tình hình, lúc này đã là 3h sáng.

Khi đến gần thì thấy điện vẫn sáng, cửa chính khép lại, còn cửa ngách thì vẫn mở. Lúc này Quang đang ngồi trước hiên nhà, hai tay chống cằm, thỉnh thoảng đưa thuốc lá lên miệng hút. Giữa sân, có 2 tô mỳ tôm ăn dở, bên cạnh có 7 – 8 vỏ lon bia; hai thùng đựng đồ gắn 2 bên phía sau xe công vụ đã bị phá hỏng, cột còi hụ cũng bị đối tượng vứt ra khỏi xe.

Đàm Minh Quang là đối tượng manh động, từng đánh công an ngay tại trụ sở khi bị triệu tập, gần đây đối tượng vừa mới đi trại giáo dưỡng về, hiện không bình thường. (Ảnh: Công an Thạch Hà)

Đang tìm cách tiếp cận để bắt giữ thì bỗng nhiên Quang đứng dậy, cầm ống tuýp thổ xuống sân, rồi cầm con dao chém vỡ toang phần mặt nạ xe công vụ. Sau đó Quang dùng tuýp cạy yên xe lên, lục tìm mọi thứ lấy ra xem rồi vứt xuống sân.

Khi lực lượng vây bắt chỉ cách đối tượng khoảng 3m thì Quang phát hiện được. Lúc này một tay cầm dao, tay còn lại cầm tuýp, Quang vừa chống trả vừa lùi về phía nhà bếp.

Ngay lúc đó, một chiến sỹ công an nhảy vào để khống chế thì bị Quang dùng ống tuýp đánh vào tay rồi chạy vào phía trong. Khi anh em dồn vào thì Quang chạy lên nhà trên rồi đạp cửa chính thoát ra ngoài.

“Do trời đang còn tối, lại không quen địa hình nên quá trình đuổi theo bị mất phương hướng, tuy nhiên chúng tôi vẫn nhận định là đối tượng chạy trốn ra phía biển vì nghe tiếng chó sủa ở ngoài đó”, một người tham gia vây bắt cho biết.

Bắt hụt Quang, cả nhóm quay lại nhà văn hoá lấy xe để đuổi theo thì nhận được tin báo của người dân về việc Trần Văn Mạnh bị chém trọng thương ngoài bờ biển. Khi cả nhóm tiếp cận hiện trường thì thấy Mạnh bị hành hung dã man, máu chảy nhiều, mặt và đầu có nhiều vết chém nên gọi cán bộ y tế cùng xe cấp cứu về đưa Mạnh đi viện.

Sau khi cướp xe công vụ, Đàm Minh Quang chạy thẳng về nhà, phá hỏng hai thùng đựng đồ gắn 2 bên phía sau, cột còi hụ cũng bị đối tượng vứt ra khỏi xe.

“Do vết máu đang còn mới nên chúng tôi nhận định, khi Quang bỏ chạy ra đến bờ biển thì gặp Mạnh nên chém luôn”, người này cho biết. Điều này cũng phù hợp với lời kể của chủ nhà hàng nơi Mạnh bị chém.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thạch Hà đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt đối tượng Đàm Minh Quang để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, đồng thời thông báo tìm người trên phương tiện thông tin đại chúng.

Theo nhận định, đối tượng Quang không dám về nhà mà có thể ẩn nấp tại các đền chùa, miếu mạo, thậm chí các lùm cây trong nghĩa trang, các nhà hoang hoá nên đã triển khai lực lượng tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín.

Quá trình lẩn trốn, Quang có ghé vào nhà dân ở thôn 1, xã Thạch Đỉnh cũ (đoạn gần khu khai thác mỏ sắt Thạch Khê) để xin nước, xin tiền. Khoảng 10h ngày 26/4, người dân tại đây đã gọi điện báo cho nhà chức trách.

Khi phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi, Đàm Minh Quang đã chạy lên núi, vừa chạy vừa lấy đá ném xuống chống trả rồi luồn vào hang ngách bỏ trốn. Chiều ngày 26/4, Công an huyện phải điều về khoảng 150 chiến sĩ để bao vây, truy bắt đối tượng.

Bờ biển Thạch Hải, nơi phát hiện Trần Văn Mạnh bị chém trọng thương.

Với sự quyết tâm của lực lượng chức năng cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sau hơn một ngày truy tìm, đến hơn 9h sáng 27/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Đàm Minh Quang đang lẩn trốn ở núi Đỉnh Tân (xã Đỉnh Bàn), cách nhà khoảng 4km.

Được biết, Đàm Minh Quang là đối tượng manh động, từng đánh công an ngay tại trụ sở khi bị triệu tập. Gần đây đối tượng vừa mới đi trại giáo dưỡng về, hiện không bình thường. Còn Trần Văn Mạnh là đối tượng câm điếc, cha bị ung thư giai đoạn cuối, vừa vào cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai hôm trước thì hôm sau Mạnh gặp chuyện.

Trần Hoàn