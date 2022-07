Hà Tĩnh: Điều tra vụ người đàn ông trung niên chết cháy trong căn nhà nồng nặc mùi xăng

Trưa 14/7, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo xã Kỳ Tân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn có một người đàn ông tử vong do hoả hoạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân tự thiêu.

Người dân bàng hoàng khi hay tin ông Nguyễn Văn Th. đổ xăng tự thiêu trong nhà

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng nay (14/7), sau khi đi chơi xung quanh xóm trở về, ông Nguyễn Văn Th. (60 tuổi, trú tại thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã đóng kín cửa rồi tưới xăng lên đồ vật trong nhà và châm lửa đốt.

Thấy ngọn lửa bốc lên ở nhà ông Th, người dân xung quanh đã hô hoán dập lửa và báo cho chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, chính quyền cùng lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy.

Sau gần một giờ, đám cháy mới được dập tắt. Lúc này lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Th. cháy đen giữa nhà. Rất nhiều đồ vật trong nhà như bàn ghế, giường tủ, quần áo cũng bị thiêu rụi.

Rất nhiều đồ vật bằng gỗ như bàn ghế, giường tủ bị cháy rụi.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể ông Th. đã cháy đen giữa nhà.

Một người dân cho biết, thời gian gần đây ông Th. thường xuyên uống rượu do gia đình xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần nhậu say, ông Th. lại quát mắng vợ con và dọa sẽ tự tử. Cách đây mấy ngày, ông Th. mua một can xăng về nhà và sáng nay thì xảy ra sự cố.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của những người liên quan để xác định nguyên nhân vụ việc.

