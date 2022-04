Hà Tĩnh: Cướp giật túi của cô gái vừa rút tiền tại cây ATM, bị bắt ngay sau nửa ngày gây án

Ngày 19/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 04 tháng đối với Trần Quốc Tuấn (SN 1978, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) về hành vi “Cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 17/4/2022, sau khi rút tiền ở cây ATM, chị N.T.D.A (SN 2000, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe mô tô chở theo bà N.T.H (SN 1969, là mẹ đẻ) trở về nhà.

Khi đang di chuyển trên tuyến đường Yên Trung (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ) thì có một đối tượng là nam giới, điều khiển xe mô tô vượt lên, chạy áp sát xe của chị N.T.D.A, rồi dùng tay phải cướp giật chiếc túi nilon màu đỏ do bà N.T.H đang cầm, bên trong có một chiếc điện thoại di động Nokia 105 màu đen và 4.000.000 đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp cùng Công an thị trấn khẩn trương tổ chức truy bắt kẻ cướp. Đến sáng ngày 18/4, lực lượng chức năng đã xác định Trần Quốc Tuấn (SN 1978, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) là đối tượng gây ra vụ việc nói trên.

Đây là vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh, bất chấp luật pháp, cả gan cướp giật giữa ban ngày, ngay tại trung tâm huyện lỵ nên liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án huyện Đức Thọ đã xác định giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Hồng Quân (SN 1991, trú tại thôn Hữu Chế, xã An Dũng, huyện Đức Thọ) về tội cướp giật tài sản.