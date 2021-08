Hà Tĩnh: Bắt 5 đối tượng trốn vào Nhà Văn hoá để 'đập đá'

Một nhóm 5 thanh niên từ 15 đến 22 tuổi, tụ tập tại một Nhà văn hóa của Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để “đập đá”. Khi các đối tượng đang sử dụng ma tuý thì bị Công an huyện này phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an huyện Can Lộc)

Theo đó, vào lúc 23h55 ngày 21/8/2021, tại Nhà văn hoá TDP Phúc Xuân (Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), Tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Danh tính các đối tượng tham gia “đập đá” gồm: Đ.N.H (SN 2006, trú tại TDP6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh); N.Đ.J (SN 2005, TDP Phúc Xuân), N.V.V (SN 1999, TDP Hồng Vinh) cùng trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; N.T.Q (SN 2006, trú tại thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) và H.V.K (SN 2001, trú tại thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số tang vật có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dương Cầm