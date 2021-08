Hơn 1 tháng nhận 2 quyết định khởi tố, bắt tạm giam vì cố ý gây thương tích

Sáng 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Mạnh Phúc về tội cố ý gây thương tích.

Công an Hương Sơn tống đạt các quyết định khởi tố đối với Phạm Mạnh Phúc. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 17/6/2021, do mâu thuẫn cá nhân, Phạm Mạnh Phúc (SN 1984, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn) đã dùng dao chém anh Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú tại thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn). Kết quả giám định, tỷ lệ thương tật mà đối tượng gây ra cho anh huy là 3%.



Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mạnh Phúc về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 9/7/2021, Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mạnh Phúc về tội cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Duy Quý (SN 1974, trú tại thôn An Thịnh, xã An Hoà Thịnh, Hương Sơn) vào ngày 25/4/2021.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2003, Phạm Mạnh Phúc (khi đó 19 tuổi) từng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục trong thời gian 2 năm. Năm 2016, đối tượng này tiếp tục bị Công an huyện Hương Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Khởi tố kẻ giả danh đại tá quân đội lừa chiếm đoạt tài sản Bị dừng xe để kiểm tra khi qua chốt kiểm dịch, người đàn ông mặc trang phục quân đội nhân dân mang cấp hàm đại tá vội tăng ga bỏ chạy. Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) xác định đây là đối tượng giả mạo quân nhân để lừa tiền.

Dương Cầm