Công an Hà Nội tiếp nhận hồ sơ cấp giấy đi đường mới từ hôm nay (5/9)

Trung bình một ngày, Phòng CSGT Công an Hà Nội sẽ tiếp nhận và trả kết quả giấy đi đường cho 25.000-30.000 trường hợp. Con số này chưa bao gồm hồ sơ giải quyết của công an cấp xã.

Sáng 5/9, Công an TP Hà Nội thông báo về việc cấp giấy đi đường và trình tự, thủ tục duyệt, cấp giấy có mã QR, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch áp dụng cho phân vùng 1 (vùng đỏ).

Theo đó, Phòng CSGT và công an các xã, phường, thị trấn là những đơn vị tiếp nhận và duyệt, cấp giấy đi đường cho các nhóm công dân và doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân còn lại sẽ được thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm cấp giấy.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, ngay trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cấp giấy đi đường theo mẫu mới.

Theo quy định, Công an Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy đi đường cho 2 nhóm gồm:

1. Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu. Nhóm này sẽ được Phòng CSGT Công an Hà Nội duyệt cấp giấy đi đường.

2. Cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp giấy đi đường cho nhóm này thuộc về công an xã, phường, thị trấn.

“Toàn bộ công an xã, phường đã khớp nối quy trình và sẵn sàng từ hôm qua (4/9), ngay trong sáng nay khi quy trình được thống nhất thì đã bắt tay vào làm ngay. Thủ tục rất nhanh, gọn nhưng phải kiên quyết từ chối các trường hợp không đủ điều kiện”, đại diện Công an Hà Nội nói.

Lãnh đạo Công an TP cũng cho biết cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị của Trung ương và thành phố; báo chí truyền hình; lực lượng vũ trang sẽ do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, cấp giấy và sử dụng thẻ ngành để lưu thông khi đi làm nhiệm vụ. Mẫu giấy này do từng đơn vị cấp cho cán bộ, nhân viên.

Việc cấp giấy đi đường có một số thay đổi so với quy định trước đây. (Ảnh: Việt Linh)

Còn theo chỉ huy Phòng CSGT Công an Hà Nội, cơ quan này có nhiệm vụ cấp giấy đi đường đối với nhóm cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu.

Tuy nhiên, Phòng CSGT sẽ không tiếp nhận trực tiếp hồ sơ từ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ phải đăng ký về các đầu mối như Sở GTVT, Sở Công Thương và Sở TT&TT. Sau đó, các sở này sẽ chuyển danh sách qua Phòng CSGT để xét duyệt hồ sơ.

Để tránh tập trung đông người, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đại diện mỗi sở, ngành chỉ cử một người trực tiếp đến để cung cấp thông tin, danh sách của tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, cơ quan này sẽ chỉ đón tiếp theo đúng khung giờ đã hẹn.

“Trung bình một ngày, riêng Phòng CSGT sẽ tiếp nhận và hoàn thành kết quả cho 25.000-30.000 trường hợp”, chỉ huy Phòng CSGT Công an Hà Nội thông tin thêm với Zing.

Về thời gian áp dụng giấy đi đường mới, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết cơ quan này đang xem xét và sẽ sớm có thông báo trong hôm nay (5/9).

Theo Zing.vn