Hà Giang mưa ngập hàng mét, sạt lở đất 2 người tử vong

Có những điểm bị ngập sâu đến 1m, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà, nhất là thời điểm xảy ra vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di dời tài sản, nhiều tuyến đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ, nhiều công trình hư hỏng.

Hình ảnh ngập úng tại các tuyến đường ở Hà Giang. (Ảnh: Thái Bình/báo Lao động)

Đặc biệt, nhà máy thủy điện Thái An huyện Quản Bạ bị tê liệt hoàn toàn phải ngừng hoạt động. Tuyến quốc lộ 2 từ Tuyên Quang đi Hà Giang đang tạm thời bị tê liệt do sạt lở đất đá.

Theo báo Lao động, mưa lớn cũng làm sạt lở đất khiến 2 người ở huyện Hoàng Su Phì tử vong (2 mẹ con) và một người bị thương là anh Đặng Văn Đại (xã Túng Sán, Hoàng Su Phì) bị lũ cuốn trôi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chánh Văn Phòng TP Hà Giang cho biết trên địa bàn thành phố Hà Giang chưa bao giờ gặp phải tình trạng ngập lụt nặng nề như vậy. Mưa lụt gây ngập cả Quảng trường 26/3 (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Tỉnh Hà Giang đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương, các ngành huy động lực lượng 4 tại chỗ để ứng cứu, di dời nhân dân đến nơi an toàn; đồng thời có các phương án đảm bảo giao thông thông suốt.

Hiện nay tỉnh Hà Giang đang tiếp tục khẩn trương thực hiện các phương án hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Một số hình ảnh ngập úng tại các tuyến đường ở TP Hà Giang sáng nay, 21/7:

Mưa lớn gây ngập lụt ở Hà Giang. (Ảnh: CAND)

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to kéo dài. (Ảnh: Thái Bình/Báo Lao động)

Cả thành phố chìm trong biển nước. (Ảnh: Hà Giang TV)

Có những điểm bị ngập sâu từ nửa mét đến một mét. (Ảnh: H.GIANG/Báo Tuổi trẻ)

Khu vực quảng trưởng TP Hà Giang ngập sâu. (Ảnh: H.GIANG/Báo Tuổi trẻ)

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến hỗ trợ người dân tại vùng bị ngập úng. (Ảnh: Phạm Minh/Dân trí)

Lực lượng chức năng giúp dân sơ tán tài sản. (Ảnh: CAND)

Các tuyến đường tại TP Hà Giang ngập úng sâu trong nước (Ảnh: MT/Dân trí)

Đường Lý Tự Trọng ngập trong bùn đất. (Ảnh: Mạnh Thắng/Dân trí)

Theo bản tin phát đi sáng nay của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ ngày 21/7 đến ngày 22/7 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21 đến 23/7, mực nước thượng lưu sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m, riêng sông Lô từ 4-6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Lô có khả năng đạt mức BĐ2- BĐ3, hạ lưu gần mức báo động 1; thượng lưu sông Thao (sông Hồng) và sông Chảy có khả năng đạt mức báo động 1.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn; Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Hà Giang, Lào Cai.

PV (tổng hợp)