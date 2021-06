Giữa đêm khuya, một gia đình ở Hà Nội bị ném chất bẩn vào nhà

Cơ quan Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra làm rõ nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng, ném chất bẩn vào nhà một người dân trên địa bàn.

Chiều 4/6, Công an quận Long Biên cho biết đang khẩn trương trích xuất camera an ninh trong khu vực đường Nguyễn Văn Linh (phường Phúc Đồng) để làm rõ nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng, ném chất bẩn vào nhà một người dân trên địa bàn.

Ngôi nhà bị ném chất bẩn lúc nửa đêm.

Theo cơ quan công an, theo hình ảnh camera an ninh nhà chị Ngô Mỹ Hạnh (sinh năm 1985 ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) ghi lại, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra lúc 0h45 ngày 4/6.

Khi đó, có 2 đối tượng đi trên 1 xe máy tới gần trước cửa nhà chị Hạnh, 1 đối tượng mặc áo trắng ngồi sau xe máy bước xuống ném 1 túi nilon thẳng vào ngôi nhà 119 Nguyễn Văn Linh đang đóng trái cửa. Chất bẩn gồm sơn trộn lẫn dầu luyn, mắm tôm… Sau đó các đối tượng lên xe máy chạy mất.

Theo tường trình của chị Ngô Mỹ Hạnh, thời gian gần đây, gia đình thường xuyên nhận được điện thoại của những đối tượng lạ đe dọa, nhất là bà T (mẹ chị Hạnh) dù không vay mượn tiền nong của ai vẫn bị nhắn tin đe doạ. Mặc dù gia đình đã giải thích có thể nhầm số điện thoại nhưng nhóm người trên vẫn không buông tha.

Hiện cơ quan công an đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh và thu thập các chứng cứ. Công an xác định nhóm tín dụng đen thường xuyên đe dọa gia đình chị Hạnh có thể là các đối tượng gây ra vụ việc.

