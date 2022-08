Giả danh cán bộ Công an dùng còng số 8 cướp tài sản

Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam một đối tượng giả danh công an để cướp tài sản.

Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vương Đức Tân (SN 1987), trú tại huyện Chư Sê (Gia Lai) để điều tra về hành “vi cướp tài sản”.

Đối tượng Tân tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng Tân đã giả danh cán bộ Công an đến các tiệm cắt tóc do chị em phụ nữ làm chủ để uy hiếp, hù dọa và dùng còng số 8 còng tay các nạn nhân để cướp tài sản.

Chỉ tính riêng trong ngày 13/7/2022, Vương Đức Tân đã cướp của 3 nạn nhân trên địa bàn xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút tổng cộng 1,4 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn khỏi địa bàn.

Biết không thể thoát tội nên ngày 17/7/2022, đối tượng Tân đã đến Công an huyện Cư Jút đầu thú.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bắt tạm giam một đối tượng dụ dỗ cô gái vào nhà nghỉ rồi tự xưng mình là công an để đe doạ cưỡng đoạt tài sản.

Hải Dương