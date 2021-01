Nam thanh niên chờ trước cửa khách sạn giao ma túy bị bắt quả tang

Thấy thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên công an tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện bên trong chiếc túi Pedro có nhiều túi nilon đựng 15 viên nén màu xanh và tinh thể màu trắng.

Ngày 6/1, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Anh Quý (SN 1995; trú tại Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vương Anh Quý tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 16h30’ ngày 28/12/2020, tổ công tác của Công an phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện 01 nam thanh niên đang đứng trước số nhà 45 Phan Chu Trinh có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện bên trong chiếc túi Pedro của nam thanh niên này có nhiều túi nilon đựng 15 viên nén màu xanh và tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tang vật của đối tượng.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp mang đi giao cho khách. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Vương Anh Quý (SN 1995, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng). Kết quả giám định số tang vật thu giữ là 7,419 gam MDMA và 1,598 gam Ketamine.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tân Trường