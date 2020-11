Huế: Kiểm tra đột xuất 1 nhà nghỉ, phát hiện 17 thanh niên dương tính với ma túy

icon

Chiều 3/11, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội đã báo cáo vụ nam sinh Đại học Giao thông vận tải (GTVT) tử vong do đạn lạc đến Bộ Công an.