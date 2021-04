Dòng nước “nhuộm đen” kênh Nhà Lê: Lấy 3 mẫu nước để phân tích

Trước sự việc nước ở kênh nhà Lê (đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) chuyển màu đen đục, bốc mùi hôi thối. Sở TN&MT Nghệ An đã tiến hành lấy 3 mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân.

Nước chuyển màu đen đục bất thường

Những ngày gần đây, người dân địa phương phát hiện nước trên kênh Nhà Lê đoạn chảy qua địa bàn xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bỗng chuyển màu đen đục, bốc mùi hôi thối nồng nặc, có chiều dài khoảng gần 1km.

Màu nước đen đục, bốc mùi hôi thối ở dọc tuyến kênh.

Một người dân xóm 2 (xã Nghi Yên) cho biết, nước chuyển màu đen bất thường, mùi hôi thối nồng nặc khiến cuộc sống của người dân mấy ngày qua bị ảnh hưởng. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân, khắc phục tình trạng ô nhiễm nước tại di tích quốc gia này.

Ông Đậu Xuân Luân, Chủ tịch UBND xã Nghi Yên cho biết, hiện tượng nước kênh Nhà Lê đoạn chảy qua địa bàn xã Nghi Yên có màu đen bất thường đã xảy ra từ 3 - 4 ngày trước. Chính quyền địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra dọc bờ kênh.

“Đến ngày 14/4, sau khi nhiều lần nước thủy triều lên xuống, hiện tượng nước màu đen trên tuyến kênh đã giảm. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu nước để đem đi phân tích”, ông Luân thông tin.

Khu vực đài tưởng niệm Kênh nhà Lê bị ô nhiễm nặng nề.

Lấy 3 mẫu nước để phân tích

Qua tìm hiểu của PV, tại biên bản do Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An lập vào chiều 12/4 có sự tham gia của đại diện Phòng Cảnh sát môi trường, chính quyền địa phương và ông Trương Đức Sơn, Phó Giám đốc xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc xã Nghi Yên nêu rõ, qua nắm bắt tình hình trên địa bàn xã Nghi Yên, đoạn chảy qua kênh nhà Lê chỉ có 1 cây xăng dầu và 04 nhà hàng ăn uống chứ không có bất kỳ một nhà máy sản xuất công nghiệp nào, chỉ có khu liên hợp xử lý rác thải rắn đóng trên địa bàn.

Ông Sơn khẳng định, phía công ty có cam kết trong thời gian vừa qua không xả nước thải trong khu vực xử lý rác thải rắn ra môi trường. Công ty vận hành theo quy trình của UBND tỉnh phê duyệt.

Đường ống dẫn thải của Xí nghiệp liên hợp xử lý nước thải rắn Nghi Yên đấu nối trực tiếp ra kênh.

Đặt câu hỏi nghi vấn về đường ống dẫn thải 600m đấu nối trực tiếp ra phía kênh, ông Sơn thông tin, đường ống này sau khi đưa vào hoạt động đã được phê duyệt theo quy định của đơn vị thiết kế. Chúng tôi đang đóng hẳn để chờ nhà máy xử lý nước thải sau khi hoàn thiện, đưa vào hoạt động, đảm bảo theo quy chuẩn.

“Các cơ quan chức năng của Sở TN&MT đã trực tiếp ra lấy mẫu nước thải tại 3 điểm gồm 1 mẫu lấy tại điểm xả cuối cùng của bãi rác; 2 mẫu lấy tại khu vực kênh nhà Lê để phân tích để xác định nguyên nhân”, ông Sơn cho hay.

Ngày 14/4, màu đen ở kênh nhà Lê đã giảm do thủy triều lên xuống nhiều lần.

Kênh nhà Lê được đào từ thời Tiền Lê và các triều đại về sau đào đắp liên tục, tạo nên tuyến đường thủy liên hoàn từ tỉnh Ninh Bình vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; trong đó đoạn kênh Nhà Lê tại Nghệ An dài 128km.

Dòng kênh trở thành con đường huyết mạch về giao thông đường thủy trong thời bình cũng như thời chiến. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kênh Nhà Lê là nơi chuyên chở bộ đội, vũ khí, hàng hoá chi viện cho chiến trường miền Nam.

Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đối với di tích lịch sử kênh Nhà Lê tại Nghệ An.

