Dòng người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, biển Vũng Tàu, phố cổ Hội An

Loạt điểm đến nổi tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Phú Quốc (Kiên Giang), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)... vẫn tiếp tục là điểm nóng du lịch thu hút khách dịp lễ giỗ Tổ.

Lễ giỗ Tổ rơi vào cuối tuần, người lao động được nghỉ bù ngày thứ hai. Do đó, kỳ nghỉ năm nay kéo dài 3 ngày. Nhiều người tranh thủ thực hiện chuyến tham quan, vui chơi xa.

Đà Lạt đông đúc nhưng không kẹt xe

Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn thu hút đông đảo lượng khách du lịch từ các tỉnh khác nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp. Ước tính 4 ngày 8-11/4, thành phố sương mù đón khoảng 50.000 lượt khách.

Du khách ken đặc ở chợ đêm lúc 21h ngày 9/4. (Ảnh:Trương Trần Như Ý)

Trong đó, thống kê lượng đăng ký lưu trú là 35.000 người, khách quốc tế khoảng 1.000 lượt.

Tối 9/4, dòng người đổ về khu vực trung tâm thành phố. Các bãi xe quanh chợ đêm hầu như kín chỗ, khách hàng khó khăn khi bắt taxi trở về nhà sau vài tiếng tham quan.

Tại một số quán lẩu gà lá é, lẩu bò nổi tiếng, du khách cho biết phải chờ gần một tiếng đồng hồ mới có bàn.

Tuy nhiên, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, khẳng định không xảy ra kẹt xe nhiều giờ liền như các mùa cao điểm trước do công tác mở rộng đường phố, phân luồng giao thông.

Bãi tắm, quán ăn ở Vũng Tàu kín khách

Tại Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), du khách cũng gặp khó khi tìm kiếm quán ăn trưa trong ngày nghỉ lễ. Minh Duy (du khách An Giang) cùng nhóm bạn đi khoảng 10 quán bánh khọt nhưng không điểm nào còn bàn trống.

Buổi chiều, dòng khách đổ ra các bãi biển, dọc con đường Thùy Vân luôn trong tình trạng kín chỗ.

Nhân viên cứu hộ nhắc nhở du khách tắm giữ khoảng cách với khu vực cắm cờ đen để tránh hụt chân, đuối nước. (Ảnh: Quỳnh Danh)

Đại diện Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết thành phố đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, tắm biển trong 2 ngày nghỉ lễ. Cụ thể, ngày 9/4, có 21.000 du khách tắm biển Vũng Tàu, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, Vũng Tàu phục vụ khoảng 37.000 lượng khách.

Trung tâm luôn phối hợp với Công an thành phố, các phường tuần tra, kiểm soát, sử dụng loa tay nhắc nhở nhiều lượt du khách thực hiện 5K nơi công viên, bờ kè và bãi biển.

Du lịch Phú Quốc phục hồi

Phú Quốc (Kiên Giang) là một trong những địa phương có tốc độ phục hồi du lịch nhanh chóng. Dịp lễ, mỗi ngày, địa phương này có hơn 100 chuyến bay đi, đến.

Các điểm du lịch tại xã Dương Tơ, thị trấn An Thới và xã Gành Dầu, lượng khách tăng 30-45% so với dịp cuối tuần các tháng đầu năm. Một số resort đạt 100% công suất phòng trong 3 ngày nghỉ 9-11/4.

Khu vực ven biển miền Trung như Bình Thuận, Nha Trang, Bình Định, Đà Nẵng... thu hút du khách ghé vui chơi do thời tiết thuận lợi.

Công suất phòng các khách sạn 1-2 sao ở Bình Thuận đạt khoảng 30-50%. Các khách sạn 3-5 sao và tương đương đạt công suất phòng khoảng 75-85%. Nhiều khu lưu trú như Sonata, Rock Water Bay, Bamboo Village, Victoria, TTC Kê Gà... rơi vào tình trạng cháy phòng. Du khách chủ yếu tập trung ở Phan Thiết, La Gi, Hàm Thuận Nam, Hàm Tiến - Mũi Né...

Hội An, Tràng An tấp nập

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) đón hàng nghìn du khách đi thuyền, tham quan chùa Cầu, ăn uống. Các quán ăn tại đây tấp tập, nhộn nhịp cả ngày.

Khung cảnh đông đúc ở phố cổ Hội An ngày 10/4. (Ảnh: Thanh Đức)

Ở khu vực phía bắc, khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) là điểm đến được nhiều người quan tâm dịp giỗ Tổ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy đông nhưng lượng khách đến điểm vui chơi vẫn giảm nhiều so với những năm trước. Phần lớn khách tới từ Hà Nội hoặc một vài tỉnh thành lân cận.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày và thời tiết ở các vùng đều nắng đẹp là lý do nhiều địa điểm du lịch hút khách. Từ hôm nay (11/4), có thể xảy ra tình trạng ùn tắc trên đường về do người dân quay lại thành phố.

Theo zingnews.vn