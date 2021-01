Đối tượng đánh chết người ra đầu thú sau gần 30 năm lẩn trốn

Trong lúc giằng co, Dũng đã đánh làm nạn nhân thương tích nặng và tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Sau gần 30 được công an vận động hung thủ đã ra đầu thú.

Ngày 8/1, Công an thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã vận động đối tượng truy nã Dương Tiến Dũng (SN 1959, trú tại Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 5/1995, Dũng có xô xát với một người đàn ông tại huyện Thanh Trì. Trong lúc giằng co, đối tượng đã đánh làm nạn nhân thương tích nặng và tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Dương Tiến Dũng về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người. Đến ngày 6/1, đối tượng đã đến Công an thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh đầu thú.

Hiện Công an huyện Đông Anh đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Thanh Trì để điều tra, xử lý theo quy định.

Sông Yên