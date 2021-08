Đối tượng đang đi giao ma túy thì gặp ngay tổ phòng chống dịch

Chiều 31/8, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Hiệp để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 17h30' ngày 28/8, tại khu vực thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của Công an xã An Phú phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Hiệp bị cơ quan công an tạm giữ.

Khi thấy lực lượng công an, đối tượng đã vứt 1 túi nilon bên trong có 4 gói giấy trắng xuống đường.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đó là ma tuý đang được mang đi bán.

Danh tính đối tượng được xác định là Ngô Văn Hiệp (SN 1975, ở Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội). Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,77 gam Heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an huyện Mỹ Đức đã thu giữ 1 cân tiểu ly, 29 gói chứa chất bột màu trắng, 1 túi nilon bên trong là chất bột mầu hồng nghi là ma tuý.

Kết quả giám định số tang vật thu được là 3,522 gam Heroin, 0,056 gam Methamphetamine.

Hiện Công an huyện Mỹ Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Sông Yên