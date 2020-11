Bắt được đối tượng đâm chết người ở Nghệ An rồi trốn ra Hà Nội

Ngày 23/11, một lãnh đạo UBND xã Nghi Kim (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người dân trú trên địa bàn tử vong.

“Vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Nghi Ân (TP Vinh) nhưng người ở xã Nghi Kim. Hiện đối tượng gây án đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang ở Hà Nội”, lãnh đạo UBND xã Nghi Kim cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 21/11, do mâu thuẫn tại một quán karoke trên địa bàn xã Nghi Ân, TP Vinh. Nguyễn Duy Tuấn (SN 1984, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh P.N.T (SN 1992, trú cùng địa phương) khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghi Ân, Công an TP Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Nghệ An nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau nhiều giờ lẩn trốn ở Hà Nội, đối tượng Tuấn bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ án đang được Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm