Bắt đối tượng ma túy từng khoét tường, trốn khỏi nơi giam giữ

Chiều 19/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau thời gian lần vết, truy tìm, Công an địa phương đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Đoàn Trân, tên gọi khác là Hùng. Trước đó, Trân trốn khỏi phòng giam thuộc Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ.

Đối tượng Đoàn Trân (SN 1972; HKTT: Số 6, Bùi Thị Xuân, khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bị bắt trong một vụ vận chuyển trái phép 11kg ma túy.

Cụ thể, lúc 21h15 ngày 1/12/2021, trên Quốc lộ 9 (đoạn qua thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ), lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng: Văn Ngọc Đức (SN 1992) và Trần Xuân Tâm (SN 1980, cùng trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), vận chuyển trái phép 11kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Đoàn Trân là đối tượng vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao cho Đức và Tâm nên đã bắt giữ Trân. Sau khi khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Trân do có hành vi phạm vào tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, cơ quan Công an đã tạm giam đối tượng này tại Nhà tạm giữ, Công an huyện Cam Lộ.

Đối tượng Tiềm và Trân (bên phải) đã bị bắt giữ.

Tuy nhiên, rạng sáng ngày 20/2/2022, Công an huyện Cam Lộ phát hiện đối tượng Đoàn Trân đã cùng với đối tượng Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992, trú thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị; cùng bị tạm giam tại đây) khoét tường, trốn khỏi phòng giam.

Sau một thời gian ra quyết định truy nã, lần vết, truy tìm 2 đối tượng kể trên, lực lượng Công an địa phương đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Văn Tiềm tại một địa bàn thuộc vùng rừng phía Tây Quảng Trị, khi đối tượng này ra bên ngoài để tìm kiếm thức ăn.

Đến sáng 19/5, lực lượng Công an Quảng Trị phát hiện, bắt giữ được đối tượng Đoàn Trân khi tên này đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

