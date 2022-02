Côn đồ Đắk Lắk 'đánh' hàng chục xe ô tô mang hung khí sang Đắk Nông tấn công bảo vệ công ty điện gió

Công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra một nhóm khoảng 70-80 đối tượng đi trên nhiều xe xe ô tô từ Đắk Lắk sang Đắk Nông tấn công 2 nhân viên bảo vệ dự án điện gió Đắk N’Drung Đắk Nông bị thương.

Chiều nay (25/2), thông tin từ Thượng tá Nguyễn Đức Thuỳ, Trưởng Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, Công an huyện này vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông ngăn chặn kịp thời một nhóm côn đồ rất đông người đi xe ô tô từ Đắk Lắk sang địa bàn huyện đánh nhân viên của công ty bảo vệ dự án điện gió bị thương.

Công an Đắk Nông đang lấy lời khai các nhân chứng tại hiện trường.

Theo ông Thùy, trước đó, vào ngày 23/2, Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông tiến hành thi công san lấp mặt bằng trụ điện gió WT66 thuộc thôn Thuận Hoà, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song. Quá trình thi công, các đối tượng Phạm Tuấn Kiên, Hoàng Trường Sa, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Duy Trọng (đều trú tại TP Hà Nội) cùng Vũ Văn Thanh (trú tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và một số người dân khác có nhà, rẫy xung quanh trụ WT66 ra ngăn cản không cho thi công.

Đến khoảng 15h cùng ngày, nhóm của Phạm Tuấn Kiên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm bảo vệ công trình điện gió của Công ty bảo vệ Đức Tâm do anh Trương Văn Sơn (SN 1992, trú tại xã Nam Bình, Đắk Song) làm tổ trưởng tổ bảo vệ.

Quá trình này, Kiên đã gọi điện cho một người ở Đắk Lắk (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để gọi 100 người đến chỗ Kiên cùng hỗ trợ. Sau đó, phía điện gió thi công xong thì nhóm bảo vệ của Công ty Đức Tâm rời khỏi hiện trường ra về.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó, đến 17 giờ cùng ngày, nhóm khoảng 70-80 người từ Đắk Lắk và đi cùng nhóm của Phạm Tuấn Kiên trên 14 chiếc xe ô tô các loại đến khu vực ngã ba Thuận Hạnh, xã Nam Bình, huyện Đắk Song.

Tại đây, nhóm của Kiên gặp bảo vệ Trương Văn Sơn và Nguyễn Tuấn Anh (trú xã Thuận Hạnh, Đắk Song) nên xuống xe, cầm dao phát, gậy sắt và nhặt đá ven đường tấn công 2 người này. Anh Trương Văn Sơn bị thương phần mềm, còn Nguyễn Tuấn Anh bị thương ở đầu.

Quá trình tấn công ''hội đồng'' 2 bảo vệ công trình điện gió, nhóm của Phạm Tuấn Kiên còn ngang ngược cho xe ô tô đậu, đứng giữa đường gây ách tắc giao thông.

Một số đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Các đối tượng thừa nhận tham gia vào vụ gây rối.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, công an đã bắt giữ 7 xe ô tô cùng 24 đối tượng. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đều thừa nhận đã tham gia vào vụ việc đánh nhân viên bảo vệ điện gió nói trên.

Thượng tá Nguyễn Đức Thuỳ đánh giá, vụ việc trên có tính chất côn đồ, hung hãn; tập trung đông người từ các địa phương khác (chủ yếu là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự) đến địa bàn giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

"Hiện Công an huyện Đắk Song đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc nói trên", Thượng tá Thùy thông tin thêm.

Sông Cài