Đi chợ lúc rạng sáng, người phụ nữ bị hiếp dâm, cướp tài sản

Khoảng 2 giờ sáng, chị H. điều khiển xe máy một mình đến chợ mua trái cây. Đang trên đường đi, chị H. bị một đối tượng chặn đường hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an huyện Tuy Phước đang tiến hành điều tra làm rõ vụ Hiếp dâm và Cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện.

Nghi phạm của vụ án trên là Huỳnh Tấn Lân (SN 1997, trú thôn Phổ Trạch, Phước Thuận). Trước đó, Lân đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ để điều tra về 2 tội danh trên.

Trước đó, vào lúc 3h sáng ngày 26/6, Công an huyện Tuy Phước nhận được tin báo của Công an xã Phước Thuận với nội dung vào khoảng 1h50' cùng ngày, chị H. (trú tại xã Phước Thuận) điều khiển xe môtô đi từ nhà của mình lên Quốc lộ 19 mới để đến chợ Diêu Trì mua trái cây về bán.

Khi đến địa phận thuộc thôn Phổ Trạch (xã Phước Thuận), chị H. bị một nam thanh niên ép xe ngã xuống lề đường. Thanh niên này sau đó dùng tay chân đánh chị H. gây thương tích và làm cho nạn nhân mất khả năng chống cự rồi thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân. Thỏa mãn "thú tính", đối tượng lấy của chị H. 1 kiềng vàng loại 18K trọng lượng 5 chỉ và 1 nhẫn vàng 18K trọng lượng 1 chỉ rồi bỏ đi.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Tuy Phước đã chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, truy tìm đối tượng và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.

Trong vòng 15 giờ đồng hồ, Công an huyện Tuy Phước và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp làm rõ, bắt giữ Huỳnh Tấn Lân khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Nhơn Phú (TP. Quy Nhơn). Lực lượng chức năng cũng đã thu hồi tang vật của vụ án do đối tượng Lân bán tại một tiệm vàng trên địa bàn TP. Quy Nhơn.

Lân khai bán số vàng cướp được với 14 triệu đồng và đã tiêu xài cá nhân 600.000 đồng, còn lại trong túi 13,4 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, Lân mới chấp hành xong án phạt tù 5 năm về tội Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trở về địa phương ngày 15/5.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định.

