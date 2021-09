Bắt 2 đối tượng rao bán xe máy trên mạng, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người

Dùng tài khoản facebook cá nhân lừa đảo bán xe máy cũ giá rẻ, chiếm đoạt tiền của nạn nhân chuyển khoản qua ngân hàng, Nguyên và Tuấn vừa bị Công an huyện Cẩm Giàng khởi tố, bắt tạm giam. Trước đó, cả 2 đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự.

Sáng 16/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đức Nguyên và Phạm Văn Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả 2 đối tượng cùng sinh năm 2002, ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

Hai đối tượng Nguyên (bên trái ảnh) và Tuấn tại cơ quan công an.

Nguyên và Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi b,ị phát hiện sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để cùng nhau thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Lê Anh Quốc, sinh năm 2005, ở Cẩm Giàng, Hải Dương.

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 8/8, Quốc sử dụng tài khoản facebook cá nhân vào nhóm “Mua bán xe máy cũ Hải Phòng – Hải Dương”. Trên nhóm này, Quốc thấy tài khoản mang tên “Nam Đào” (tài khoản do Nguyên sử dụng) đăng tải có xe máy Wave Honda bán, Quốc đã liên lạc với tài khoản “Nam Đào” để đặt mua xe với giá 5,5 triệu đồng, tiền vận chuyển 800 nghìn đồng.

Nguyên đã cho cung cấp cho Quốc 2 số điện thoại (0356953794, 0362854225) và một tài khoản ngân hàng (MB Bank số 2666667867868, tên BUI DUC NGUYEN) để liên lạc và chuyển tiền đặt mua xe.

Quốc đã chuyển tổng số tiền 6,3 triệu đồng vào tài khoản trên. Sau khi chuyển tiền xong, không thấy xe về như đã hẹn, gọi điện lại cho 2 số máy trên đều tắt máy. Nghi ngờ bị lừa đảo, Quốc đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Đến ngày 8/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng đã điều tra, làm rõ Nguyên và Tuấn chính là hai đối tượng liên quan, trong đó Nguyên là đối tượng chủ mưu, Tuấn là đồng phạm đóng vai vận chuyển xe.

Quá trình đấu tranh, hai đối tượng còn khai nhận, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, cả hai đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng điều tra mở rộng vụ án.

Sông Mã