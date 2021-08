Bắt nghi phạm sát hại tài xế taxi bên đường ở Nghệ An

Sau gần 1 ngày lẩn trốn, nghi phạm gây ra vụ án mạng chấn động ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã bị cảnh sát bắt giữ.

Chiều 20/8, nguồn tin riêng của PV cho biết, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Anh Sơn đã bắt giữ nghi phạm cứa cổ tài xế taxi tại địa bàn xã Cẩm Sơn vào chiều hôm qua (19/8).

Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Văn H. (SN 1987, trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Nghi phạm Nguyễn Văn H. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: BNA)

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 16h chiều 19/8, một số người dân khi đi trên quốc lộ 7B, đoạn qua thôn Tân Hội (xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) thì tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu.

Tại hiện trường, công an xác định thi thể nạn nhân có vết cắt ngang cổ, ngoài ra không có vết thương nào khác. Cách thi thể khoảng 30 mét là một chiếc taxi mang BKS 37A-50.6xx đâm vào vách đồi bên cạn đường. Trên ghế lái của taxi phát hiện nhiều vết máu vương vãi...

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành công tác khám nghiệm, đồng thời khẩn trương truy tìm đối tượng gây án.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định Đ.Đ.T (37 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn), làm nghề chạy taxi.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bảo Trâm