Đánh Hoàng Yến gãy xương mũi, chồng cũ có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngày 25/6, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đơn vị vẫn đang tiến hành điều tra sau khi nhận trình báo của nữ diễn viên Hoàng Yến về việc chồng cũ (Cao Thắng - PV) đánh. Vụ việc cũng đã được báo cáo lên Công an quận để xử lý. Công an đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để củng cố hồ sơ điều tra.

Đánh giá vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) nhận định: “Bằng việc dùng vũ lực trực tiếp tác động đến cơ thể và xâm hại đến sức khỏe của chị Hoàng Yến, hành vi của anh Cao Thắng có dấu hiệu của việc cố ý gây thương tích cho người khác”.

Luật sư phân tích: “Trong vụ việc này, cần xác định tỷ lệ thương tích của nạn nhân là bao nhiêu để xác định hành vi có dấu hiệu của tội phạm hay không. Trường hợp thương tích của chị Hoàng Yến từ 11% trở lên thì đương nhiên anh Cao Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) về tội cố ý gây thương tích. Mức hình phạt xác định theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Cụ thể, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên; Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; Phạm tội 02 lần trở lên; Phạm tội đối với 02 người trở lên; Phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình; Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thuê gây thương tích, hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích, hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê; Có tính chất côn đồ; Tái phạm nguy hiểm; Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần thu thập các chứng cứ cho vụ việc như: clip tại quán cafe ghi lại sự việc, lời làm chứng của những có mặt... để xác định liệu anh Thắng có sử dụng hung khí khác hay chỉ dùng tay? Xác định nguyên nhân dẫn đến hành vi gây thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc người chồng cũ đánh Hoàng Yến có phải hành vi gây rối trật tự công cộng không? Trưởng VPLS Trung Hòa viện dẫn quy định của pháp luật và đánh giá: “Gây rối trật tự công cộng là hành vi cố ý làm mất tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật ở nơi công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ.

Từ đây có thể xác định, mục đích của việc thực hiện các hành vi là nhằm vào phá vỡ tình trạng ổn định nơi công cộng. Như vậy, người chồng cũ của chị Hoàng Yến ra tay đánh chị phần lớn là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Hành vi đánh người ở đây thể hiện phần lớn là cố ý gây thương tích chứ không nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của hành vi này đối với trật tự công cộng không phải là không có. Chính vì vậy, trường hợp không đủ căn cứ truy cứu TNHS về tội cố ý gây thương tích thì anh Thắng có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội). Theo đó, người nào có hành vi đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau mà chưa đến mức truy cứu TNHS thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng".

Luật sư cho biết thêm, ngoài các trách nhiệm chịu phạt như đã phân tích thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm đến sức khỏe cũng được đặt ra. Hoàng Yến có quyền yêu cầu bồi thường các khoản chi phí về viện phí, thuốc để chữa trị vết thương do chồng cũ gây ra; quyền yêu cầu đòi bồi thường tổn thất vầ mặt tinh thần với không quá 50 lần mức lương cơ sở. Pháp luật cũng tạo điều kiện cho 2 bên thỏa thuận về vấn đề bồi thường nêu trên.

"Nạn nhân trong vụ việc - nữ diễn viên Hoàng Yến đã có đơn gửi các cơ quan công an để giải quyết. Do đó, trong trường hợp xác định có dấu hiệu tội phạm về cố ý gây thương tích thì khi nữ diễn viên có yêu cầu khởi tố và xử lý, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố vụ án và thực hiện các bước trong quá trình tố tụng tiếp theo.

Tuy nhiên, nếu thương tích của nữ diễn viên được xác định theo khoản 1 Điều 134 BLHS và nếu 2 bên có thể hòa giải, thì sự việc không cần phải truy cứu TNHS nữa", luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm.

