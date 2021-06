Giải cứu 6 bé gái bị 2 kẻ buôn người lừa bán vào quán karaoke, cắt tóc gội đầu

Chiều 23/6, VKSND tỉnh Nam Định cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Đinh Văn Tiến (18 tuổi, ở Hải Hậu, Nam Định) và Trương Anh Tuấn (29 tuổi, ở Phú Thọ) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" theo Điều 151, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an huyện Hải Hậu nhận trình báo của một gia đình về việc mất liên lạc với con gái 14 tuổi.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hải Hậu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định phát hiện đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi do hai đối tượng Tiến và Tuấn điều hành.

Vào chiều ngày 16/6, cơ quan chức năng ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 bị can, khám xét nhà của Tiến và Tuấn tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi. Thời điểm tìm ra các nạn nhân, các bé gái sức khỏe ổn định và được đưa về gia đình.

Được biết, đối tượng Đinh Văn Tiến là nhân viên làm thuê cho Trương Anh Tuấn.

Trong số 8 bé gái dưới 16 tuổi được lực lượng chức năng giải cứu, có 6 bé gái do Đinh Văn Tiến dụ dỗ qua mạng xã hội rồi đưa lên Phú Thọ làm các dịch vụ như: gội đầu, rót bia, nhân viên phục vụ tại quán karaoke.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra theo quy định.

Theo baovephapluat.vn