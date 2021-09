Công an liên tục phát hiện nhóm nam nữ sử dụng ma túy khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Kể từ 1/9 đến nay, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ tổ chức sử dụng chất ma túy trên địa bàn, trong đó có 2 vụ tại khu đô thị Vinhome Ocean Park.

Trưa 18/9, Công an huyện Gia Lâm, (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Vũ Văn Hùng (SN 1989, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) và Phương Thị Thúy Quỳnh (SN 1999, ở Hòa An, Cao Bằng) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm nam nữ sử dụng ma túy bị cơ quan công an phát hiện vào ngày 15/9.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 15/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an huyện Gia Lâm phối hợp Công an xã Đa Tốn cùng bộ phận an ninh Vinhomes Ocean Park tiến hành kiểm tra một căn hộ tại tòa S2.10 KĐT Vinhomes Ocean Park phát hiện 4 nam, 4 nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ màu trắng trên bề mặt có dính 0,096 gam Ketamine, 1 thẻ nhựa, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền polime mệnh giá 100.000 đồng, 1 đèn nháy, 1 loa đã qua sử dụng, 3 bình khí để bơm bóng cười. Qua xét nghiệm, cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ Vũ Văn Hùng và Phương Thị Thúy Quỳnh để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, kể từ 1/9 đến nay, đây là vụ thứ 3 Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng tổ chức sử dụng chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, vào các ngày 1/9 và 12/9, Công an huyện Gia Lâm cũng đã bắt giữ 2 vụ, 17 đối tượng, trong đó tạm giữ hình sự 7 đối tượng về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đều xảy tại khu đô thị Vinhome Ocean Park.

Sông Yên