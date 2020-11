Tiền Giang: Sau 3 tiếng nổ lớn, cửa hàng điện tử cháy dữ dội trong đêm tối

icon

Chiều 28/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).