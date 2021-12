Cặp tình nhân gắn camera quanh nhà bán ma túy

Các đối tượng chỉ trao đổi, bán ma túy qua lỗ cửa cổng tại nhà riêng. Ngôi nhà được xây tường cao bảo vệ và có hàng rào thép B40 phủ kín, xung quanh nhà có gắn nhiều camera để theo dõi.

Ngày 28/12, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam bị can Phạm Trung Dũng (SN 1979) và Trương Thị Hương (SN 1993) cùng trú tại phường Ninh Khánh (TP Ninh Bình) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị can Phạm Trung Dũng (đội mũ bảo hiểm) tại thời điểm bị khám xét.

Qua tài liệu Cơ quan điều tra, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giữa tháng 12, Công an TP Ninh Bình đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ cặp tình nhân Phạm Trung Dũng và Trương Thị Hương; thu giữ 1.053 gam ma tuý đá và 1.000 viên ma tuý tổng hợp và nhiều đồ vật, dụng cụ phục vụ cho việc bán ma tuý.

Với thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng chỉ trao đổi và bán ma túy cho các đối tượng nghiện qua lỗ cửa cổng tại nhà riêng. Ngôi nhà được xây tường cao bảo vệ và có hàng rào thép B40 phủ kín, xung quanh nhà có gắn nhiều camera để theo dõi gây nhiều khó khăn cho Cơ quan Công an.

Thi hành quyết định bắt giữ Phạm Trung Dũng, Trương Thị Hương.

Khi bị bắt giữ, các đối tượng chống đối, tuy nhiên với sự chủ động, linh hoạt và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, các tổ công tác của Công an thành phố đã nhanh chóng áp sát, khống chế và bắt giữ 2 đối tượng Dũng và Hương.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận số ma tuý trên Dũng mua với giá 250 triệu đồng về cất giấu để bán cho các đối tượng nghiện kiếm lời.

Theo Cơ quan Công an, bị can Dũng đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Ngoài ra, vợ của Dũng đang đi tù cũng liên quan đến ma túy.

Theo cand.com.vn