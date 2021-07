Đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, 2 cô gái trẻ bị Công an triệu tập xử lý

Cô gái 23 tuổi ở Hà Tĩnh dùng câu chuyện và hình ảnh chắp vá đăng tải lên mạng xã hội để tăng tương tác, quảng cáo bán hàng. Hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân và lực lượng Công an.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệu tập N.T.H (Nghi Xuân) và N.T.M.T (Đức Thọ) do đăng tải thông tin thất thiệt, làm ảnh hưởng danh dự của người khác và gây hoang mang dư luận.

Trước đó, vào ngày 06/7/2021, trên facebook cá nhân, N.T.H (SN 1998, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) đăng tải bài viết với nội dung: “Thượng uý lạm dụng chức quyền, ép nữ tù nhân quan hệ t.ình d.ục ngày 5 lần mới cho gặp người nhà”, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của 1 cán bộ Công an.

Vào cuộc xác minh được biết, nội dung sự việc diễn ra tại thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang), đăng trên Báo điện tử Tuổi trẻ năm 2015. Còn hình ảnh là đồng chí P.V.P, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, được lấy từ bài viết “Chuyện kể của người canh giữ tù” đăng tải năm 2014.

Việc đăng tải hình ảnh đồng chí P.V.P kèm với nội dung không lành mạnh của người khác là sai sự thật, gây hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân đồng chí P nói riêng và lực lượng Công an nói chung.

Sáng ngày 20/7, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Sở Thông tin & truyền thông tiến hành mời làm việc đối với N.T.H.

Tại cơ quan công an, N.T.H thừa nhận do bức xúc, bất bình trước hành vi trên nên đăng tải thông tin khi chưa kịp kiểm chứng. Ngoài ra, việc chia sẻ còn nhằm tạo sự quan tâm, tăng lượng tương tác trên trang cá nhân để quảng cáo, bán hàng. Tuy nhiên sau đó 1 ngày, ý thức được nội dung mình chia sẻ không đúng sự thật nên ngày 07/7, H đã gỡ bỏ bài viết trên các hội nhóm.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 11/7/2021, facebook Nguyễn Minh Trâm (trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) đăng tải bài viết với nội dung: “Mn (mọi người) đi rút tiền ở cây ATM ngay vòng xuyến Hồng Lĩnh chú ý nha. Vừa bị cướp tiền ở ngay cây luôn. 1 người đứng ngoài, 1 người đứng trong cầm dao. Mn (mọi người) chú ý nhé”.

Thông tin thất thiệt mà N.T.M.Tr đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Làm việc với cơ quan điều tra, N.T.M.Tr khai nhận, chiều 11/7/2021, Nguyễn Văn S (trú xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân) gọi điện nói rằng, vừa bị 2 đối tượng là nam giới dùng dao khống chế cướp mất 13 triệu đồng khi đang rút tiền ở cây ATM, gần ngã tư vòng xuyến thị xã Hồng Lĩnh.

Ngay sau đó, Tr. đã đăng tải lên facebook cá nhân rồi chia sẻ lên nhóm “Chợ Hồng Lĩnh”. Vụ việc được nhiều người quan tâm, chia sẻ gây hoang mang, lo lắng.

Ngày 20/7/2021, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Tĩnh và Công an thị xã Hồng Lĩnh tiến hành làm việc với chị N.T.M.Tr.

Tại buổi làm việc, Tr. thừa nhận, thông tin đã đăng tải trên trang facebook là không có căn cứ và hoàn toàn sai sự thật. Hành vi của Tr. đã vi phạm điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị Định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân”.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với N.T.M.Tr số tiền 5 triệu đồng.

Trần Hoàn