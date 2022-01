Bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết như thời Trung cổ: Cần loại bỏ vĩnh viễn ông bố máu lạnh và người tình tàn ác khỏi xã hội

Hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác khi tạo điều kiện cho người tình đánh chết con mình, sau đó tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh như đối tượng Trang.

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị người tình của bố bạo hành đến chết, mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã củng cố thêm nhiều thông tin, chứng cứ, trích xuất camera cho thấy, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) có những hành vi cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" hoặc "Giết người".

Đối tượng Trang và Thái.

Theo đó, Trang sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) cùng cháu N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột của Thái) từ giữa năm 2020 tại một căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Trong thời gian sống chung, Trang nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ, roi, đánh đập, hành hạ cháu V.A. dã man.

Riêng ngày 22/12 (ngày cháu V.A> tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu V.A. như mông, lưng, đầu, trán. Trang còn lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu V.A. bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu V.A. đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu của cháu V.A..

Chưa dừng lại, Trang tiếp tục bắt V.A. ngồi vào ghế học, nhưng khi V.A. đang ngồi ở ghế thì Trang lại dùng chân đạp cho cháu té ngã, sau đó V.A. tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, người khó thở.

Hình ảnh bé gái bị bạo hành tới chết.

Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi…

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội) cho biết: “Căn cứ vào chứng cứ vật chất là các đoạn video trong camera an ninh gốc tại nhà mà cơ quan điều tra đã khôi phục được trong máy điện thoại di động của Nguyễn Kim Trung Thái đã có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng gây ra cái chết cho cháu là vô cùng dã man, tàn ác như thời Trung cổ.

Chúng đã dùng hung khí như cây gỗ, chân, tay đánh cháu liên tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu gái suốt 4 tiếng như mông, lưng, đầu, trán, bụng, mông, âm hộ, ngực.... Chưa dừng lại ở việc đánh, chúng còn trói cháu bé lại, bắt quỳ học, quỳ uống nước.

Hành hạ, bạo hành cháu bé đến kiệt sức nhưng đối tượng vẫn chưa thỏa mãn với việc đánh đập lúc trước, tiếp tục tát mạnh vào vùng đầu khiến bé đổ gục. Chỉ đến khi thấy bé đã có biểu hiện khó thở, kiệt sức, miệng trào ngược ra nước, ngã xuống đất ngất lịm thì đối tượng mới dừng lại.

Do lo sợ nên chúng đã đưa cháu đến bệnh viện và che giấu hành vi phạm tội bằng cách xóa camera an ninh trong nhà để khai báo không đúng bản chất sự việc. Xét hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng vũ lực tác động vào các vùng trọng yếu trên cơ thể cháu bé là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tử vong (do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù) đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Lỗi của Nguyễn Võ quỳnh Trang là lỗi cố ý trực tiếp. Pháp luật buộc phải nhận thức được sử dụng vũ lực bằng chân tay, hung khí tác động vào các vùng trọng yếu trên cơ thể là hành vi nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là cơ thể cháu bé còn rất nhỏ và thực tế cháu đã bị tử vong.

Đối với người bố Nguyễn Kim Trung Thái, dù biết đối tượng Trang đánh cháu bé dã man, tàn bạo nhưng Thái không những không can ngăn mà còn đồng tình, giúp sức về mặt tinh thần, tạo điều kiện cho đối tượng đánh chết cháu bé, những hành vi này đã đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác khi tạo điều kiện để cho đối tượng đánh chết con đẻ mình, sau đó tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh như đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Xét hành vi của người bố, dù là đồng phạm giúp sức nhưng có vai trò ngang nhau như đối tượng Trang vì nếu không có sự giúp sức, tạo điều kiện của người bố thì Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã không thể thực hiện được hành vi đánh chết cháu bé.

Hành vi phạm tội của các đối tượng đã xâm phạm đến quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người, quyền sống của trẻ em nói riêng không những được Hiến pháp, pháp luật bảo vệ mà còn được các Công ước quốc tế về Quyền trẻ em ghi nhận nên cần thiết phải được xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng phạm tội đều là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và là người cha, người có quan hệ chăm sóc cháu bé nhưng đã rất tàn ác, coi thường tính mạng con người, bất chấp đạo lý, đang tâm hành hạ cháu bé như thời Trung cổ, dẫn đến cái chết đau lòng, gây phẫn nỗ trong dư luận xã hội nên cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội thì mới đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em trong tình hình hiện nay.

Sông Yên