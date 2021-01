Bắt vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi 182,5%/năm

Hai vợ chồng chủ cửa hàng cầm đồ cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất 146-182%/năm vừa bị Công an quận Long Biên bắt giữ.

Ngày 12/1/2021, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phạm Thị Linh (SN 1982, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên) và Nguyễn Khánh Thượng (SN 1983, trú tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hai vợ chồng Linh - Thượng bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 7/1/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp cùng Công an phường Ngọc Thụy tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Ngọc Thụy, phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng có 2 tờ giấy liên quan đến vay nợ. Người này được làm rõ là H.T.A (ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), A vay lãi ngày của Phạm Thị Linh nên tổ công tác mời nam thanh niên này về trụ sở làm việc.

Căn cứ vào lời khai của A, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã tiến hành mời Phạm Thị Linh và chồng là Nguyễn Khánh Thượng về trụ sở để làm rõ sự việc.

Bước đầu, Cơ quan công an đã làm rõ, Linh cùng Thượng mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại phường Thạch Bàn (quận Long Biên) từ tháng 11/2014, để hoạt động kinh doanh cầm đồ.

Tháng 12/2019, A vay của Linh 25 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, thanh toán theo kỳ; 15 ngày là 1 kỳ và phải thế chấp tài sản cho Linh để đảm bảo việc vay tiền nên đã yêu cầu A viết giấy bán xe cho Linh.

Sau nhiều lần giao dịch, đến ngày 11/11/2020, A tiếp tục vay của Linh 40 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày và thế chấp 1 chiếc xe Honda SH.

Ngoài hành vi trên, Linh còn cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 4000 đồng đến 5.000 đồng/ngày, tương đương 146-182,5%/năm.

Căn cứ vào những tài liệu ban đầu thu thập được có trong hồ sơ, xác định Phạm Thị Linh và Nguyễn Khánh Thượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự.

Theo anninhthudo.vn