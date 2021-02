Bắt tạm giam nguyên Cục trưởng, nguyên Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03)- Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Trang - nguyên Cục trưởng, ông Võ Thanh Bình - nguyên Cục phó và Nguyễn Thái Thanh - Phó trưởng phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Cả ba bị can bị bắt để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ công an đã thực hiện khám xét nơi ở của các bị can để phục vụ điều tra.

Ông Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương (ảnh: ĐC)

Hiện, ông Trang và ông Bình đã nghỉ hưu, ông Thanh vẫn đang công tác tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Đại diện Cục thuế tỉnh Bình Dương cho biết, mới nghe về việc có một cán bộ bị khởi tố nhưng chưa thấy văn bản liên quan.

Trước đó, 7 người nguyên là cán bộ, lãnh đạo Tổng Công ty 3/2 bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến vụ chuyển nhượng khu đất 43ha ở Bình Dương.

Riêng ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3/2 xin tại ngoại vì bị bệnh; ông Huỳnh Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành viên HĐQT, chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương bị cấm khỏi nơi cư trú; ông Trần Nguyên Vũ - Tổng giám đốc Công ty 3/2 vẫn bị tạm giam.

Khu đất 43ha ở thành phố mới Bình Dương

Như vậy, liên quan đến khu đất 43ha đã có 10 người bị khởi tố. Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên có vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43ha tại thành phố mới Bình Dương từng do Tổng công ty 3/2 (vốn tỉnh ủy Bình Dương chi phối) quản lý, nay đã thuộc sở hữu của một công ty tư nhân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Trước đó, vụ án này từng được Bộ Công an ủy quyền cho Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra. Về sau, vụ án lại được chuyển về cho cơ quan điều tra của bộ và được bổ sung vào danh sách vụ án do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.

Phó tổng giám đốc người nước ngoài sát hại nhân viên nữ tại trụ sở Người đàn ông nước ngoài là Phó tổng giám đốc một công ty ở Bình Dương ra tay sát hại nữ nhân viên trong phòng làm việc rồi đòi tự sát.

Theo vov.vn