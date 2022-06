Bắt được đối tượng dùng dao truy sát hàng xóm làm 3 người thương vong ở Thanh Hóa

Lê Văn Lượng (38 tuổi) - đối tượng dùng dao chém 1 người tử vong, 2 người bị thương ở Thanh Hóa đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa điểm cách hiện trường khoảng 800m.

Đầu giờ chiều nay (10/6), một lãnh đạo địa phương xác nhận với Infonet thông tin đối tượng Lê Văn Lượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa phương (xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Đối tượng Lê Văn Lượng khi bị bắt.

Nguồn tin cho hay, Lượng bị lực lượng chức năng bắt giữ lúc 12h20 khi đang lẩn trốn tại vườn một nhà dân cách hiện trường gây án khoảng 800m (thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập).

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo về việc truy tìm đối tượng Lê Văn Lượng (SN 1984, trú làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) sau khi gây án khiến 1 người chết, 2 người bị thương đã trốn khỏi nơi cư trú.

Như Infonet đã thông tin, vào khoảng 22h30’ ngày 9/6, Lượng mang dao sang chém hàng xóm là anh Phạm Văn M (SN 1984) và vợ Phạm Thị H (SN 1988). Tiếp đó, Lượng chém ông Phạm Văn M (SN 1968) cũng là hàng xóm bị thương.

Cả 3 nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Do vết thương quá nặng nên chị H đã tử vong ngay sau đó.

Gây án xong Lượng bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an truy bắt. Hiện đối tượng đang được Công an huyện Ngọc Lặc cùng Công an Thanh Hóa tiến hành lấy lời khai.

Trần Nghị