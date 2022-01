Bắt đối tượng trốn BV Tâm thần ra ngoài điều hành đường dây 'tín dụng đen'

Sau khi bỏ trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Tiến nhận nhiều đàn em để điều hành đường dây cho vay nặng lãi.

Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến và Bùi Tiến Đạt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 201, 249 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Kiều Văn Tiến.

Trước đó, trong đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảo bản an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an TP Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do đối tượng Kiều Văn Tiến (SN 1995, trú tại tổ 26, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội) cầm đầu. Đối tượng Tiến đã có 1 tiền án, 1 tiền sự.

Ngày 27/12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên triệu tập đối tượng Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm: Bùi Tiến Đạt (SN 1998, trú tại tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1992, trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chỗ ở: Số 8 ngõ 51 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, 1 tiền án).

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Tiến Đạt, cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm: 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, số tiền 13.035.000 đồng.

Khi bị bắt các đối tượng khai nhận: Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, tháng 5/2021, Kiều Văn Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1) đã tự ý trốn ra ngoài, điều hành “đàn em” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại quận Long Biên, huyện Gia Lâm và TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Kiều Văn Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê phòng ở tại số 1911A, E2 chung cư Ecohome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5 - 292%/năm), tùy theo từng khách vay.

Sông Yên