Băng giá phủ trắng các đỉnh núi, Hà Nội rét 7 độ C

Tại đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) hay xã Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang), sáng sớm nay (20/2) đã xuất hiện băng giá khá dày phủ kín cây cỏ, núi rừng. Tại Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 7 độ C.

Đêm 19/2, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng. Ở một số khu vực vùng cao, vùng núi đã xuất hiện băng giá với cường độ mạnh.

Theo Báo Lào Cai điện tử, tại đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý, huyện Bát Xát, sáng sớm 20/2 đã xuất hiện băng giá khá dày phủ kín cây cỏ, núi rừng.

Theo chị Sùng Si, người dân địa phương cho biết, nhiệt độ trên khu vực núi Lảo Thẩn lúc 7h sáng 20/2 là âm 5 độ C; băng giá phủ dày lên cây cối, mặt đất tạo nên khung cảnh rất đẹp.

Đỉnh núi Lảo Thẩn từ độ cao 2.600m trở lên bị băng giá phủ trắng.

Núi Lảo Thẩn cao gần 3.000m so với mực nước biển, là địa điểm thường xuyên xuất hiện băng tuyết, nhất là những khu vực có độ cao từ 2.600m trở lên.

Một số hình ảnh về băng giá trên đỉnh Lảo Thẩn, xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai

Từ sáng sớm 20/2, băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn.

Trong đêm 19 rạng sáng 20/2, tại vùng núi cao Phja Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), nhiệt độ cũng đã xuống dưới 0 độ C, băng giá bắt đầu bao phủ trắng xóa đỉnh núi. Trên đỉnh Phja Oắc đang mưa lất phất, băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây, ngọn cỏ tạo thành những cây băng trắng xóa.

Đỉnh núi Phja Oắc, huyện Nguyên Bình cao gần 1.938m so với mặt nước biển, không khí lạnh, độ ẩm cao, vì thế nơi đây thường có băng tuyết vào mùa đông.

Theo Báo Tin tức, anh Hà Kim Cương (TP Cao Bằng) đang có mặt tại đỉnh núi Phja Oắc cho biết, nhiệt độ trên khu vực đỉnh núi sáng 20/2 là khoảng -2 độ C, băng giá bao phủ trắng xóa khu vực đỉnh núi.

Băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây, ngọn cỏ tạo thành những cây băng trắng xóa. (Ảnh: Hà Cương/TTXVN phát)

(Ảnh: Hà Cương-TTXVN phát)

(Ảnh: Hà Cương-TTXVN phát)

Tại thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), theo chia sẻ trực tiếp của chị Triệu Thị Quyên (giáo viên Trường THCS xã Xín Cái) với phóng viên Báo Hà Giang, từ khoảng 4h sáng, nơi đây đã bắt đầu xuất hiện băng giá.

Băng bám nhiều trên các cành cây và nhà cửa khiến cho nhiệt độ xuống rất thấp và buốt giá. Đến 10h sáng nay, nhiệt độ ghi nhận xuống dưới 0 độ C và băng giá vẫn tiếp tục đóng trên các cành cây, vườn rau nơi đây cùng với đó là mưa nhỏ. Không chỉ tại Xín Cái, tại xã Thượng Phùng của Mèo Vạc cũng ghi nhận hiện tượng băng giá. Rét buốt khiến cho việc di chuyển của người dân ra ngoài trời gặp rất nhiều khó khăn.

Băng tuyết xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Nguồn: Báo Hà Giang điện tử)

Một số hình ảnh băng giá ghi nhận tại xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) lúc 10h sáng nay 20/2.

Theo dự báo, đêm 20/2, vùng thấp nhiệt độ giảm xuống còn từ 8-10 độ C, vùng cao ước khoảng 3-5 độ C; riêng vùng cao Sa Pa, Y Tý giảm còn từ 0 đến -2 độ C. Khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá tại một số khu vực vùng núi trong tỉnh, nơi có độ cao từ 2.000m trở lên.

Thời tiết vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại trong một vài ngày tới. Do đó, người dân cần hết sức chú ý để phòng chống rét cho người và vật nuôi, cây trồng.

Theo bản tin mới nhất về gió mùa đông bắc và rét của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi sáng nay, đêm qua (19/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Dự báo, ngày hôm nay (20/2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; từ nay (20/02) đến ngày 22/02, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mưa, mưa vừa; trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ.

Từ nay đến ngày 22/02, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ, vùng núi 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1.

Trong đất liền Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

PV (tổng hợp)