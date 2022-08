Hà Nội: Cháy biệt thự ở KĐT Pháp Vân, cảnh sát PCCC bị bỏng khi dập lửa

Lửa bùng lên từ kho chứa đồ rồi lan nhanh vào căn biệt thự. Trong quá trình chữa cháy, một chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tiến hành bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng ngày 13/8, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo cháy nhà dân tại BT2 khu đô thị Pháp Vân (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), ngay sau đó Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận đã xuất 2 xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ. Cùng thời điểm, lực lượng CNCH thuộc Trung tâm chữa cháy Khu vực 5 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội chi viện 1 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến phối hợp làm nhiệm vụ.

Hiện trường vụ cháy.

Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực phụ, do chủ nhân quây tôn tại tầng 1 để chứa đồ, nhựa, thùng hộp giấy… Các chất cháy này đã nhanh chóng bắt lửa bùng phát lớn tạo khói bao trùm toàn bộ căn nhà.

Lửa bùng phát lớn tạo khói bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho rồi lan vào căn nhà 3 tầng.

Đến 7h, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế được vụ hỏa hoạn.

Do các mùn giấy và nhựa, xốp bị mái tôn đè lên làm cho khói vẫn tiếp tục phát sinh khiến các chiến sỹ cứu hoả phải thao tác dập tàn, đến 9h mới có thể dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Đến khoảng 9h đám cháy hoàn toàn được dập tắt.

Được biết, ngôi nhà này chủ nhân cho thuê làm văn phòng, việc sắp xếp các đồ dùng, thiết bị không được ngăn nắp, xung quanh các khoảng sân thoáng đã bị người thuê làm kho để đồ đạc. Chính khu vực này đã bất ngờ xảy ra cháy.

Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, gần như tất cả tài sản bên trong đã bị thiêu rụi, thiệt hại đang được các cơ quan chức năng thống kê.

Tài sản trong căn nhà cháy bị thiệt hại gần như hoàn toàn.

Trong quá trình tham gia chữa cháy, một chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương nhẹ. Công an quân Hoàng Mai đang tiến hành bảo vệ hiện trường và thực hiện các thủ tục điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định của pháp luật.

Bảo Khánh