Hà Nội: Diện mạo cầu Vĩnh Tuy 2 sau gần một năm thi công

Ngày 18/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phong, cán bộ Phòng Việc làm – An toàn lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.