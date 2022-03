Đã bắt được 2 đối tượng mang súng giả đi cướp ngân hàng ở Hà Nội

Sáng nay (8/3), trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc – Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã bắt được 2 đối tượng cướp ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo vào sáng 7/3.

Theo cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo lực lượng công an rà soát, truy bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.

Được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, lực lượng Công an các quận huyện Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Tây Hồ, Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội… khẩn trương vào cuộc truy bắt các đối tượng.

Vào cuộc truy xét, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt được Trần Văn Hiếu (1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

“2 nghi phạm này vào một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo cướp hơn 500 triệu tiền mặt nhưng trong quá trình tẩu thoát đã làm rơi mất 300 triệu… Cơ quan công an thu giữ của đối tượng tang vật liên quan gồm 2 con dao và một khẩu súng giả cùng 200 triệu đồng”, Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc thông tin.

Đối tượng Trần Văn Hiếu bị bắt sau 16 giờ gây ra vụ cướp ngân hàng ở phường Xuân Tảo.

Trước đó, vào ngày 7/3, Hiếu và Tùng đến một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo thực hiện cướp tài sản.

Vào thời điểm này, khi nhân viên của phòng giao dịch đang làm việc thì bị một người vào khống chế, yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, nghi phạm nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau đó, các cán bộ ngân hàng đã báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an các quận huyện điều tra, truy bắt 2 nghi phạm.

Vụ việc đang được tiếo tục điều tra, làm rõ.

