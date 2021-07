Tóm gọn 2 đối tượng cộm cán về ma túy, thu khẩu súng quân dụng cùng 10 viên đạn

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thủ sẵn vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phát hiện một số đối tượng cộm cán về ma túy trên địa bàn gồm Nguyễn Quốc Quân (SN 1996) và Hoàng Xuân Phi (SN 1995), cùng trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Lực lượng chức năng vây bắt 2 đối tượng cộm cán về ma túy. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Sau quá trình điều tra, theo dõi, đến khoảng 0h ngày 30/7/2021, khi các đối tượng này đi xe ô tô 5 chỗ tại địa phận xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành và điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào lực lượng chức năng, đồng thời chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Bằng các nghiệp vụ, cảnh sát đã ngay lập tức khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng Quân và Phi, thu 1 khẩu súng quân dụng, 10 viên đạn và 1 thanh kiếm. Các đối tượng bị bắt khi đang di chuyển từ huyện Quỳ Châu về TP Vinh.

Khẩu súng quân dụng, cùng 10 viên đạn thu giữ từ các đối tượng. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Hiện Công an thị xã Thái Hòa đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Quân để xử lý theo quy định. Đối tượng Hoàng Xuân Phi được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.

