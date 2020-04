Nghệ An: Chìm tàu cá, 4 ngư dân may mắn được cứu sống

Đang trên đường ra khơi đánh bắt hải sản, tàu cá ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) bất ngờ gặp sự cố bị chìm trên biển. Rất may, 4 thuyền viên trên tàu được kịp thời cứu sống.

Vùng biển Diễn Châu, nơi tàu cá gặp sự cố bị chìm.

Trưa 28/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Mãn, Chủ tịch UBND xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, đêm qua một tàu cá của ngư dân trên địa bàn gặp sự cố, bị chìm trên biển; rất may 4 ngư dân trên tàu kịp thời được cứu sống.

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 28/4, tàu cá mang số hiệu NA 90712 TS bất ngờ gặp sự cố rồi chìm tàu khi đang ra khơi đánh bắt hải sản trên vùng biển Diễn Châu. Tàu do anh Phạm Văn Tuấn (SN 1988, trú tại xóm Bắc Chiến Thắng, xã Diễn Bích) làm chủ, trên tàu lúc xảy ra tai nạn có 4 ngư dân. Rất may cả 4 ngư dân trên tàu đều được tàu cá ở gần đó kịp thời phát hiện, đưa lên tàu an toàn.

Sau khi nhận được tin báo, đến 8h20’ cùng ngày, Đồn biên phòng Diễn Thành (Bộ đội biên phòng Nghệ An) đã đưa các thuyền viên vào bờ, tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trưa cùng ngày, các ngư dân đã được bàn giao về cho gia đình.

“Tàu cá này đang trên đường từ lạch chạy ra khơi thì gặp sự cố, nghi là bị tàu hàng va vào mạn dẫn tới bị chìm. Theo kê khai ban đầu của chủ tàu, chiếc tàu bị chìm thiệt hại khoảng 650 triệu đồng”, ông Mãn cho biết thêm.

Việt Hòa