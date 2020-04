Cách chức Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định thi hành kỷ luật cách chức Trưởng phòng CSGT tỉnh với Thượng tá Đặng Thế Trung.

Sáng nay (22/4), Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức đối với Thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Đặng Thế Trung.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã thừa lệnh của Bộ Công an công bố quyết định thi hành kỷ luật cách chức Trưởng phòng CSGT đối với Thượng tá Đặng Thế Trung. Đồng thời phân công một Phó giám đốc tạm thời phụ trách lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, hiện vẫn tiếp tục xem xét, xử lý về mặt chính quyền đối với một số lãnh đạo cấp phòng mà Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật Đảng.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã căn cứ theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với Thượng tá Đặng Thế Trung vì để xảy ra nhiều sai phạm. Theo đó, ông Đặng Thế Trung vi phạm "rất nghiêm trọng" vì liên quan trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí quân dụng, để thuộc cấp là Phước "đen" dùng súng bắn chết người; vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm...

Trước khi về nhận chức Trưởng phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai, ông Trung từng là Trưởng trạm CSGT Quốc lộ 51, Trưởng trạm CSGT Suối Tre (còn gọi là trạm Dầu Giây).

Theo vov.vn