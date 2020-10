Kon Tum: Tìm thấy thi thể nữ sinh 17 tuổi nhảy sông tự tử

Khu vực nữ sinh xấu số tự tử.

Tối ngày 15/10, ông Vũ Việt Phương - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết, “lực lượng chức năng vừa tìm thấy xác một cô gái dưới lòng sông Đăk Bla, thuộc phường Lê Lợi, TP Kon Tum”.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14/10, trong lúc tuần tra tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an phường Lê Lợi phát hiện chiếc xe gắn máy màu đỏ-đen để lại trên đường bờ kè thuộc sông Đăk Bla (phường Lê Lợi) nhưng không thấy người, Cán bộ Công an nghi ngờ trai gái hẹn hò nên không tìm kiếm.

Sáng sớm hôm sau, người dân tập thể dục cũng thấy chiếc xe nằm tại vị trí trên cùng với chìa khóa cắm trên xe và nhiều vật dụng khác, nghi có chuyện chẳng lành nên báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương.

Nắm thông tin của người dân, Cơ quan chức năng thành phố Kon Tum tổ chức lực lượng tìm kiếm khu vực lân cận và hạ nguồn dòng sông Đăk Bla. Sau một ngày tìm kiếm, đến khoảng 18h45, ngày 15/10 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cô gái bị mắc kẹt ở một thân cây nằm dưới lòng sông. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên là Huỳnh Trần Th. H. (SN 2003, trú tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Tại hiện trường, nạn nhân để lại một xe gắn máy BKS 82-N1 062.19, một đôi dép nữ, một mũ bảo hiểm, một chiếc áo khoác. Trong cốp xe có một chiếc đồng hồ màu trắng, dây đồng hồ bằng da màu đen và một thẻ học sinh mang tên Huỳnh Trần Th. H.

Hiện, cơ quan chức năng đã thông báo cho gia đình nạn nhân xấu số đến nhận thi thể.

Bá Tứ