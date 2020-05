Du lịch Đà Nẵng hậu Covid-19: Ưu tiên nội địa, chú trọng khách trẻ

Ưu tiên thị trường nội địa

Tại cuộc họp, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, theo nhận định của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), thị trường khách du lịch vẫn luôn tồn tại, nhu cầu chi tiêu sẽ không biến mất; tuy nhiên các sản phẩm, dịch vụ và mô hình sẽ phải điều chỉnh phù hợp với xu hướng trong giai đoạn dịch bệnh. Do đó, du lịch Đà Nẵng cần định hướng các sản phẩm phù hợp để tái khôi phục hiệu quả thị trường khách thời kỳ hậu Covid-19.

Trưởng phòng Quản ý lữ hành (Sở Du lịch Đà Nẵng) Huỳnh Đức Trung đứng phát biểu tại cuộc họp bàn kế hoạch khôi phục du lịch Đà Nẵng hậu Covid-19 tổ chức ngày 12/5 (Ảnh: HC)

“Trước mắt, du lịch Đà Nẵng sẽ tập trung ưu tiên thị trường khách nội địa trong 6 tháng cuối năm 2020. Thủ tướng Chính phủ đã cho phép mở lại hoạt động du lịch nội địa, nối lại và tăng tần suất các đường bay nội địa, do đó du khách sẽ cân nhắc chi tiêu nhiều hơn ở trong nước, đi các tour gần hơn, ngắn ngày hơn, tour trong ngày, tour đến các điểm lân cận, tour du lịch nông thôn, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế, thể thao…” – bà Trương Thị Hồng Hạnh nhận định.

Theo định hướng này, Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Sở Du lịch Đà Nẵng) Huỳnh Đức Trung cho hay, trước mắt du lịch Đà Nẵng sẽ chú trọng thu hút nguồn khách đi theo nhóm, gia đình, cặp đôi, đi du lịch ngắn ngày, sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển từ các tỉnh lân cận, thuận tiện di chuyển như Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định….

“Chúng tôi sẽ định hướng, phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch ngắn ngày, du lịch nghỉ dưỡng biển, giải trí, sinh thái, chăm sóc sức khỏe với giá cả phù hợp. Các khách sạn, khu điểm du lịch cũng cần có chính sách ưu đãi về giá đối với khách nội địa tự đi du lịch, lưu trú tại Đà Nẵng từ 2 - 3 đêm” – ông Huỳnh Đức Trung nói.

Ông cũng cho biết, Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ phối hợp với các hãng hàng không trong nước khai thác nguồn khách từ các địa phương có đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng (Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai). Đồng thời triển khai ghi nhớ giữa UBND TP Đà Nẵng với Vietnam Airlines để có chính sách phù hợp, ưu đãi với khách trên các chuyến bay từ Hà Nội, TP.HCM và các chuyến bay từ các TP kết nối đường bay đến Đà Nẵng…

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề nghị ngành du lịch TP cần chú trọng liên kết vùng để trao đổi khách, thúc đẩy giao thương kinh tế thông qua hiện thực hóa các ghi nhớ liên kết phát triển du lịch 3 địa phương Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế - Quảng Nam; Đà Nẵng với Lâm Đồng, Hải Phòng, Nghệ An, Đắk Lắk…

Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch nghĩ dưỡng biển, thể thao biển, du lịch giải trí, điểm check-in mới dành cho khách lẻ, tập trung sản phẩm du lịch công vụ (MICE), du lịch vui chơi giải trí, team building… dành cho các đoàn khách để tăng cường thu hút và gia tăng khách từ miền Bắc, miền Nam, đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ.

Các nhóm khách trẻ đã bắt đầu trở lại du lịch trên sông Hàn (Đà Nẵng) sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát (Ảnh: HC)

Cần tập trung quảng bá vào nhóm khách trẻ

Dẫn nhận định của WTTC, ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Vitours cho rằng, do ảnh hưởng của Covid-19 khiến du khách giảm sự quan tâm đối với du lịch nước ngoài mà trước mắt sẽ lựa chọn nhiều đi du lịch trong nước nhiều hơn; trong đó sẽ ưu tiên cho các điểm đến gần và các chuyến đi ngắn ngày.

“Du lịch nội địa sẽ gặp khó khăn do học sinh kết thúc năm học vào tháng 7, không còn kỳ nghỉ hè kéo dài như các năm trước nên sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng khách mùa du lịch hè 2020. Nhưng cũng vì vậy mà những chuyến đi ngắn ngày đến các địa điểm gần chính là xu hướng du lịch phổ biến hậu giãn cách xã hội. Điều này đồng nghĩa khách nội địa sẽ là lực lượng đầu tiên phục hồi sau đại dịch” – ông Lê Tấn Thanh Tùng nói.

Ông Tùng nhận định xu hướng mới của du khách là “nhạy cảm với chi phí”, sẽ lựa chọn các điểm đến có sản phẩm dịch vụ với giá ưu đãi để giải toả tâm lý sau dịch và bảo đảm tiết kiệm. Cùng với đó, nhận thức về du lịch bền vững, về môi trường và xã hội tăng lên, việc phát triển du lịch có trách nhiệm được ưu tiên và thực hiện mạnh mẽ hơn. Các điểm đến du lịch cũng sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi trường, bảo vệ các giá trị văn hóa, xã hội.

Trên cơ sở đó, ông Tùng kiến nghị du lịch Đà Nẵng cần tập trung quảng bá vào nhóm khách trẻ đi làm (tuổi 18-35), ít chịu tác động tâm lý sợ hãi khi đi du lịch và đang bị kìm nén nhu cầu du lịch do thời gian giãn cách xã hội.

Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, việc khôi phục và phát triển du lịch song song với việc thực hiện các điều kiện đảm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân, người lao động và du khách. Đồng thời duy trì tuyên truyền và giữ gìn hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, mến khách và hấp dẫn.

Cùng với xây dựng các kịch bản tăng trưởng du lịch phù hợp với tình thực tế về diễn biến của dịch Covid-19, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng sẽ kịp thời triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, truyền thông và định hướng thị trường phù hợp tình hình mới để thu hút du khách đến TP; hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và lao động du lịch sớm khôi phục hoạt động kinh doanh.

Hải Châu