Một phường hỗ trợ người nghèo, 3 tấn gạo, 300 thùng mì 'hết veo' trong buổi sáng

Chiều 31/7 trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, trong quá trình trực chốt kiểm tra Covid-19 sáng nay, Công an phường Xuân Tảo đã phối hợp giúp đỡ một sản phụ vượt cạn an toàn.