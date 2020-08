Phụ nữ Đà Nẵng bảo nhau may áo blouse hỗ trợ y bác sỹ chống dịch

Trong xưởng may nhỏ của gia đình chị Lê Thị Thu Nga (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), những người phụ nữ đang miệt mài với công việc may quần áo blouse, cố gắng may thật nhiều để hỗ trợ các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch.

Gần một tuần nay, xưởng may nhà chị Nga lúc nào cũng bận rộn, tiếng máy may chạy sầm sập liên tục từ sáng đến tối, nhưng không phải để may đồ thiết kế như trước.

Chị Nga và các chị em trong chi hội phụ nữ đang miệt mài may những bộ quần áo blouse để gửi đến các bệnh viện, tuyến đầu chống dịch.

Những người phụ nữ nhiệt tình miệt mài làm việc, gấp rút may những bộ quần áo y tế phục vụ phòng chống dịch.

Nhà chị Nga (ở tổ 53, khu dân cư 15, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có một xưởng may nhỏ với 3 thợ may, chuyên hàng thiết kế và hàng đặt của các shop thời trang. Khi dịch bệnh bùng phát, xưởng tạm dừng hoạt động để chống dịch.

“Cả nước đang hướng về Đà Nẵng. Khi Hội phụ nữ phường phát động may đồ blouse gửi tặng y bác sỹ tuyến đầu chống dịch, chúng tôi liền tham gia ngay. Ngoài thợ may tại xưởng, tôi còn vận động các chị em trong chi hội phụ nữ thành thạo nghề may cùng nhau góp sức. Một số chị em đến nhận vải rồi mang về nhà tự may. Đến nay, các chị em đã may được khoảng 50 bộ quần áo”, chị Nga chia sẻ.

Để may hoàn thiện một bộ quần áo dành cho y bác sĩ, mỗi người thợ thường mất khoảng 2 giờ đồng hồ.

Nguồn kinh phí để mua vải được trích từ quỹ Hội phụ nữ phường và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Quần áo may xong được giặt sạch sẽ, ủi phẳng phiu, xếp vào túi cẩn thận và gửi đến các y, bác sỹ.

“Niềm vui của chúng tôi là được gửi những bộ quần áo này đến tay bác sỹ. Mỗi bộ quần áo là tâm huyết, tình cảm không chỉ riêng tôi mà của tất cả chị em phụ nữ phường gửi đến tuyến đầu chống dịch. Chúc các bác sỹ mạnh khoẻ, sớm đẩy lùi dịch bệnh”, chị Lê Thị Thu Nga xúc động nói.

Tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ.

Được góp chút công sức ủng hộ y bác sỹ tuyến đầu chống dịch, chị Vân rất hạnh phúc.

Ngày nào cũng làm việc tại xưởng từ lúc 7h30 đến tận 17-18h mới về nhà, chị Nguyễn Thị Thuỳ Vân (37 tuổi, ở phường Hoà Thọ Đông) bày tỏ, được đóng góp chút công sức với các y bác sỹ chống dịch, đối với chị là niềm vui và hạnh phúc. Vì thế, khi chị Nga kêu gọi, chị Vân lập tức tham gia, không chút ngần ngại.

“Trong lúc này ai cũng chung tay góp sức để thành phố sớm hết dịch bệnh. Mọi người góp tiền của, còn mình chỉ góp chút công sức có gì đâu”, chị Vân cười nói.

50 bộ quần áo dành cho y bác sỹ đã được chị Nga giặt ủi thơm tho, gấp phẳng phiu.

Được biết trong đợt dịch trước, chị Nga cùng các chị em trong chi hội cũng đã may hơn 5.000 khẩu trang vải miễn phí để tặng cho người dân chống dịch, vì sự an toàn của mỗi người và cả cộng đồng.

Diệu Thuỳ