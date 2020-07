Những mái ấm nghĩa tình nơi biên giới Mường Tè

Huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu là nơi sinh sống của 12 dân tộc, với gần 3.700 hộ nghèo, chiếm hơn 36% dân số toàn huyện. Đây cũng là huyện nghèo, khó khăn nhất cả nước có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Từ nguồn vốn 60 tỷ đồng do tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Công an huy động, sau rà soát đến nay đã có 969 hộ trên địa bàn huyện Mường Tè được nhận quyết định hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở và việc làm nhà cho dân chủ yếu là các lực lượng: quân sự, biên phòng và công an...

Theo quyết định và đề án, nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa đảm bảo thiết kế vững chắc, an toàn khi xảy ra giông lốc. Vì vậy, nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu là tôn xốp, sắt hộp và xi măng.

Do điều kiện địa hình tại địa đồi núi dốc, việc hỗ trợ làm nhà được thực hiện vào mùa mưa, đường xá bị sạt lở nhiều nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn khi tập kết vật liệu xây dựng.

Để giúp người dân làm nhà, địa phương đã huy động tối đa lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn, cán bộ cơ sở, dân quân và người dân cùng phối hợp thực hiện.

Do địa hình đồi núi dốc, giao thông đi lại khó khăn nên việc tập kết nguyên vật liệu chủ yếu sử dụng sức người và phương tiện xe máy để hỗ trợ vận chuyển.

Vì cuộc sống đồng bào, các lực lượng đang đoàn kết, chung tay, đồng lòng, với mong muốn các hộ nghèo khó khăn sớm có nhà để ở.

Đề án sẽ hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ dân trước 30/9, các lực lượng đang nỗ lực từng ngày và đến nay đã tập kết vật liệu đủ để làm hàng trăm ngôi nhà.

Những người lính vũ trang vốn tay quen với công việc chuyên môn thì nay trở thành những người thợ xây dựng với công việc nặng nhọc.

Dù công việc vất vả, nhưng họ vẫn miệt mài từng ngày. Hình ảnh người lính cụ Hồ thân thương, gần gũi hiện hữu khắp các bản làng vùng cao biên giới Mường Tè.

Theo quy định, những ngôi nhà hỗ trợ được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng" là nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Từng ngôi nhà đang được hoàn thiện mỗi ngày trong niềm vui chờ đợi của đồng bào các dân tộc địa phương.



Anh Lỳ Khừ Xá, gia đình khó khăn do bị tàn tật ở bản Đầu Nậm Xả, xã Bum Tở, huyện Mường Tè cho biết, được ở ngôi nhà mới như thế này là niềm mơ ước cả đời của các thành viên trong gia đình anh bấy lâu.

Đến nay, các lực lượng đã hoàn hoàn thiện hàng chục ngôi nhà và kịp bàn giao cho bà con. Những mái nhà nghĩa tình đang thắt chặt thêm tình quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc Mường Tè.

