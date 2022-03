Nhặt được ví có gần 20 triệu đồng, 2 học sinh tìm trả cho nữ công nhân đánh rơi

Nhặt được chiếc ví có gần 20 triệu đồng, 2 chị em ở xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã cùng bố đến công an địa phương để tìm trả cho người đánh mất.

Ngày 30/3/2022, Công an xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã tổ chức trao trả lại chiếc toàn bộ tài sản cho chị Nguyễn Thị Dung (SN 1986, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp), là công nhân may mặc tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Dung xúc động nhận lại số tài sản đánh rơi.

Trước đó, vào ngày 28/3, cháu Phan Hải Long (SN 2012, học sinh lớp 4A trường Tiểu học Minh Hợp) và chị gái Phan Thanh Bình (SN 2008, học sinh lớp 8A trường THCS Minh Hợp) đang chơi trước nhà mình (địa chỉ tại xóm Dinh Phượng, xã Nghĩa Xuân) có nhặt được một chiếc ví da màu đen bên trong có 19.100.000 đồng tiền mặt.

Hai chị em đã báo với bố là Phan Bá Vị về việc nhặt được chiếc ví. Ngay tức thì, 2 chị em Long - Bình cùng bố ra Công an xã Nghĩa Xuân để giao nộp và nhờ lực lượng chức năng tìm chủ nhân của chiếc ví.

Quá trình xác minh, Công an xã Nghĩa Xuân xác định chủ nhân chiếc ví trên là của chị Nguyễn Thị Dung (SN 1986, trú xã Đồng Hợp, là công nhân may mặc tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp).

Ngày 30/3, Công an xã Nghĩa Xuân đã mời hai bên nhặt được và đánh rơi tài sản lên tại trụ sở để làm thủ tục giao nhận. Sau khi nhận lại đủ tài sản của mình, chị Dung đã rất xúc động, cảm ơn lòng tốt của các cháu cùng gia đình.

“Đây là số tiền tôi mới nhận và ứng lương về để lo công việc gia đình nhưng do bất cẩn đã đánh rơi. Tôi nghĩ tài sản của mình sẽ không tìm lại được nữa nhưng đến ngày 30/3 nghe Ban công an xã Nghĩa Xuân báo tin tôi đã vui mừng khôn xiết. Tôi cảm thấy may mắn và vô cũng biết ơn vì gặp được những người tốt như gia đình anh Phan Bá Vị, cháu Bình, cháu Long”, chị Dung xúc động chia sẻ.

Bảo Trâm