Người phụ nữ rơi xuống vực ở Yên Tử: 'Vé cáp treo vẫn còn đây, tôi làm sao dựng chuyện được'

Sáng 4/5, trao đổi với PV Infonet, bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963, trú tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) kể lại 7 ngày sinh tồn đầy khó khăn khi bị rơi xuống vực ở Yên Tử, thoát chết như một phép màu.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963, trú tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi chùa Yên Tử, không may đã bị ngã và rơi xuống vực sâu tại khu vực chùa Đồng hôm 27/4. Đến sáng 3/5, cán bộ Khu di tích Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện và đưa bà về nơi an toàn.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963, trú tại phường Mỹ Đình, quận Từ Liêm, Hà Nội) đi chùa Yên Tử, không may đã bị ngã và rơi xuống vực sâu tại khu vực chùa Đồng hôm 27/4.

Sau một ngày bà Liên trở về nhà, sức khỏe đã dần ổn định trở lại.

Kể về những ngày đầy nguy hiểm vừa trải qua, tinh thần bà Liên khá bình tĩnh. Theo chia sẻ của người phụ nữ đã gần 60 tuổi, lúc đầu bà chỉ lên gần Yên Tử để lấy thuốc, nhưng nghe nói chùa Yên Tử ở gần nên bà quyết định lên tham quan, vãn cảnh và lễ Phật.

“Tôi đi từ buổi trưa bằng xe buýt lên Khu di tích, xong đi xe ôm vào. Lên đến nơi tôi mua vé cáp treo. Lên đến chùa Đồng cũng khá muộn, lúc đó vẫn có đông người ở trên. Khi đó, trời có mưa, gió, và sương mù. Mọi người bảo nhau đi xuống nên tôi cũng đi cùng. Đi được một đoạn tôi thấy một phiến đá nên dừng chân nghỉ. Ngồi một lúc, khi đứng dậy tôi bị hoa mắt, chóng mặt nên ngã.

Lúc ngồi ở đó có biển cảnh báo nguy hiểm mà tôi không để ý. Đến khi ngã xuống tôi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy tôi không nhớ là bị ngã từ bao lâu, chân tay bị xước xát hết, may mà không gẫy chân gẫy tay. Sau đó tôi định hình lại và kêu cứu nhưng không có ai trả lời”, bà Liên kể lại.

Chân tay bà Liên chi chít vết xước xát, bầm tím sau khi bị ngã xuống vực ở Yên Tử.

Biết mình bị ngã xuống vực sâu, bà tìm cách bám vào thân cây để đi lên nhưng không may bị rơi xuống thêm một đoạn và bị ngất đi lần nữa. Khi tỉnh dậy, bà tiếp tục kêu cứu nhưng do vị trí rơi xuống quá sâu, thời tiết xấu, gió to và trời mưa nên không ai nghe thấy.

“Trời lạnh lắm. Lúc tỉnh dậy tôi vẫn nghe thấy tiếng người ở trên chùa Đồng nhưng tôi không gọi ai được, lúc đó tôi đoán là vào buổi sáng ngày hôm sau. Tôi với lấy lon nước ở đống rác ngay chỗ tôi nằm ném xuống dưới, mãi một lúc sau thì nghe thấy tiếng động, lúc ấy tôi hết sức bình tĩnh để không bị ngã một lần nữa”, bà Liên kể tiếp.

Bình tĩnh lại, bà thấy một tảng đá ở gần chỗ mình ngã nên cố gắng bám vào cây trúc đi sang.

Để sinh tồn được trong 7 ngày bà Liên cho biết mình đã tự tìm thức ăn. Ngoài túi cơm cháy dở dang và chai nước mang theo, bà còn hái thêm lá dương xỉ, củ lạc tiên để cầm cự. Nước hết, bà bới tìm chai nước dở trong những đống rác bị vứt xuống, tìm những chai nước thừa còn sạch dồn vào 1 chai sạch để uống. Bà cũng tìm các túi nilon, áo mưa dùng 1 lần trùm lên đầu, quấn quanh người, trùm kín 2 bàn chân để tránh nước mưa ngấm vào người.

Khi trời tạnh mưa, bà tiếp tục kêu cứu và may mắn được phát hiện. Lúc được phát hiện là đúng 1 tuần, gói cơm cháy trong người bà Liên chỉ còn một miếng bằng ngón tay.

Bà Liên cho biết, những ngày đầu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, đã có lúc tinh thần bà hoảng loạn và suy sụp, muốn buông xuôi. Nhưng sau đó, bà đã vực dậy và cố gắng bảo toàn tính mạng một cách tốt nhất, không biết phải ở trong rùng đến khi nào nên phải cố gắng cầm cự chờ người cứu.

Khi câu chuyện bà Liên thoát “cõi chết” trở về nhà được chia sẻ trên mạng xã hội và báo chí, nhiều người cho rằng bà Liên bịa chuyện bởi quá khó tin. Khi phóng viên nói về điều này, bà Liên khẳng định không bịa chuyện làm gì, chỉ chia sẻ để mọi người biết trân trọng cuộc sống hơn và cần trau dồi kỹ năng sinh tồn khi rơi vào tình huống nguy hiểm bất ngờ.

Bà nói: "Vé cáp treo vẫn còn đây. Các anh ấy xem thì biết là tôi đi lên từ ngày 27, hành trình trong vé thể hiện hết. Tôi không thể nào đi xuống đống rác để nhặt vé ấy được.... Tôi cũng không thể mua vé đi lên rồi trượt xuống dưới như thế để dựng chuyện 7 ngày giữa bờ kể cho mọi người nghe".

Bà Liên vui mừng khi thoát chết, được trở về với chồng con.

Ông Hoàng Phúc Khánh, chồng bà Liên chia sẻ, những ngày tháng bà "mất tích" khiến ông vô cùng lo lắng, bồn chồn, không biết chuyện gì xảy ra. Khi bà Liên đi Quảng Ninh, ông đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ đẻ của bà Liên. Trong 7 ngày bà vắng nhà, ông có nhận được một số cuộc điện thoại từ các số lạ đòi nợ bà Liên nhưng gia đình không thể liên lạc được với bà do điện thoại của bà đã bị rơi mất.

Khoảng 10h ngày 3/5, khi có cuộc gọi từ số lạ nói bà bị tai nạn ở Quảng Ninh, ông còn không tin, tưởng người lạ bịa chuyện để lừa đảo, cho đến khi nhận được hình ảnh đúng là bà Liên, ông mới yên tâm, "mừng không thể tả được".

browser not support iframe.

Người phụ nữ ở Hà Nội sống sót thần kỳ sau 7 ngày rơi xuống vực sâu núi Yên Tử Trong lúc đi lễ ở núi Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh), bà L. không may trượt chân rơi xuống vực sâu. Sau 7 ngày, đội cứu hộ tìm thấy nạn nhân.

Bảo Khánh